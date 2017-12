Saint-Basile-le-Grand

Voici quelques-uns des points importants qui sont ressortis lors de l’assemblée du conseil municipal de lundi dernier, à Saint-Basile-le-Grand.

Pour une deuxième assemblée consécutive, les résidants étaient au rendez-vous. Une trentaine d’entre eux ont assisté à la parole aux Grandbasilois.

Il faut dire que le conseil municipal profitait de l’assemblée afin de dévoiler les photos retenues pour illustrer le calendrier 2018 et rendre hommage aux lauréats du 5oncours de photos Le Grand zoom. Plusieurs participants étaient sur place. De septembre 2016 à août 2017, 23 photographes amateurs ou professionnels de Saint-Basile-le-Grand ont transmis environ 200 photos mettant en valeur les quatre saisons du décor champêtre ou urbain de la municipalité. Parmi les lauréats, notons le conseiller municipal Richard Pelletier, dont l’image Pour reposer en paix illustrera le mois de novembre du calendrier 2018. « Cette sélection a été effectuée bien avant que je me lance en campagne électorale », a tenu à préciser M. Pelletier devant l’assistance.

« Parmi mes engagements, il y a un retour possible à l’UMQ.» – Yves Lessard

Vers un retour à l’UMQ?

Lors de la période de questions et réponses, qui se déroule en toute fin d’assemblée, le Grandbasilois Robert Lapierre a interrogé le maire, Yves Lessard, sur l’intention de la Ville de retourner dans l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Plus tôt à l’ordre du jour, le conseil municipal avait adopté un mandat à l’UMQ pour l’achat regroupé de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2018. Rappelons qu’en décembre 2015, Bernard Gagnon avait annoncé que la municipalité ne renouvellerait pas en 2016 son adhésion à l’UMQ, et ce, pour des raisons budgétaires. Le directeur général, Jean-Marie Beaupré, avait expliqué que les membres du conseil municipal avaient pris cette décision afin d’économiser une somme annuelle d’environ 23 000 $. « La Ville ne dénigre aucunement l’UMQ et sa raison d’être, mais nous devions couper 1,3 million de dollars dans nos dépenses et des choix devaient être faits », avait déclaré Jean-Marie Beaupré. Aujourd’hui, Yves Lessard souligne un possible retour à l’UMQ : « Je n’ai pas encore pris de décision, mais parmi mes engagements, il y a un retour possible à l’UMQ. C’est dans notre intérêt. »

Selon lui, ce serait pertinent que Saint-Basile-le-Grand y fasse un retour : « À l’époque du retrait, il y avait une position politique que je respecte, considérant le pacte fiscal 2016-2019. On parle d’un enjeu de près de 23 000 $. Il y a des opportunités à être membre de l’UMQ, et je pense que cela va aussi au-delà des opportunités. »

Deux autres citoyens ont ensuite pris la parole afin de donner leur accord pour un éventuel retour. Un résidant du Grand boulevard a déclaré que cette adhésion « en valait la peine ».

Il faut mentionner que les villes membres de l’UMQ bénéficient de plusieurs avantages, dont un service de gestion de main-d’œuvre, de formation et de conseils juridiques.

Quelques subventions

Encore une fois ce mois-ci, le conseil municipal s’est engagé à verser quelques subventions aux organismes de la région. Une somme de 200 $ est remise à Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu. Un montant de 100 $ a été offert au Club de patinage synchronisé Nova pour sa 23 compétition Invitation synchro Nova 2017, qui avait lieu les 9 et 10 décembre. Pour le projet « Allume ta lumière » de sa campagne de financement 2017, la paroisse de Saint-Basile-le-Grand se verra offrir 100 $, soit l’achat de 25 lumières qui seront éclairées dans le sapin de Noël de la place des Générations. Enfin, une subvention de 100 $ a été octroyée à la paroisse de Saint-Basile-le-Grand pour son concert Noël d’hier à aujourd’hui, qui se déroulait le 2 décembre lors du Marché champêtre de Noël.

QUESTION AUX LECTEURS :

Souhaitez-vous un retour de la Ville de Saint-Basile-le-Grand au sein de l’UMQ?