Une nouvelle navette gratuite pour skier

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville se sont associés dans le cadre d’un projet-pilote qui met de l’avant les activités sportives et le transport collectif.

Le RTL, Saint-Bruno-de-Montarville et Ski Saint-Bruno ont inauguré la ligne SkiBus qui desservira la station de ski du 7 janvier prochain au 5 mars 2017 inclusivement. Cette ligne spécialement conçue pour les adeptes de la pratique des sports de glisse sera en service tous les samedis et dimanches de 8 h à 17 h, et ce, « tout à fait gratuitement », indique dans un communiqué le RTL.

En réalité, il en coûtera 12 000 $ à l’ensemble des contribuables montarvillois pour financer ce projet. L’an dernier, un projet-pilote avec la Ville de Sainte-Julie permettait de desservir aussi la station de Ski Saint-Bruno pour le prix de 4000 $. Le trajet ne passait pas cependant dans Saint-Bruno et ne reliait pas Longueuil.

Cette navette, dont le panneau d’identification affichera SkiBus, assurera des correspondances avec les lignes 8, 60 et 99 aux Promenades Saint-Bruno vers la station de ski. Par ailleurs, cette nouvelle ligne constituera une bonification du service au centre-ville de Saint-Bruno-de-Montarville le week-end en s’arrêtant aux arrêts situés sur le boulevard Seigneurial et sur la rue Montarville.

« Nous sommes très heureux d’offrir aux citoyens de l’agglomération de Longueuil un service qui réponde exactement à un besoin exprimé. À cet égard, nous posons des actions concrètes qui sont guidées par notre souci d’améliorer notre offre et la variété de nos services », souligne Colette Éthier, présidente du conseil d’administration du RTL.

« De notre côté, nous nous estimons privilégiés de compter sur notre territoire la plus importante école de ski au Canada. Il est primordial pour nous d’y faciliter son accès. Je suis donc fier d’inaugurer cette nouvelle navette qui permettra, je l’espère, à un plus grand nombre de skieurs montarvillois de s’adonner à la pratique de leur sport préféré », a affirmé Martin Murray, maire de Saint-Bruno.

