Une conférence de Claire Duval

Société d’histoire de Montarville

La Montarvilloise Claire Duval a été invitée comme conférencière par la Société d’histoire de Montarville. L’événement aura lieu au Centre communautaire, le mardi 7 février, à 19 h 30.

La conférence, , se veut un bilan de la carrière de Claire Duval. « J’y travaille. Je trouve cela très difficile de parler de MOI. Je suis tellement habituée à parler des autres. N’est-ce pas ce que l’on fait en journalisme? » mentionne celle qui collabore occasionnellement avec .

« Être le sujet de ma propre conférence me fait bizarre et me rend un peu mal à l’aise. » – Claire Duval

Comme journaliste, chroniqueuse, auteure ou conteuse, Claire Duval a été, pendant plusieurs décennies, un témoin privilégié de la vie sociale, culturelle et communautaire de Saint-Bruno et de Saint-Basile. Au fil des années, elle a couvert toutes sortes d’événements, rencontré des centaines de personnes, nous faisant découvrir, grâce à ses textes, leur histoire et celle de nos communautés. « Être le sujet de ma propre conférence me fait bizarre et me rend un peu mal à l’aise. Mais j’ai accepté. J’ai de la difficulté à parler de moi, c’est plus facile de parler des autres. L’habitude, quoi! Dans mon texte, je suis encore portée à raconter l’histoire des gens merveilleux que j’ai rencontrés. C’est bien, mais ce n’est pas vraiment le sujet. C’est une belle expérience et je suis certaine que j’en serai heureuse… et l’auditoire aussi, je l’espère! »

La conférence, gratuite pour les membres de la Société, et à 5 $ pour les non-membres, se déroule au Centre communautaire, situé au 53, chemin de la Rabastalière Est. Plus de détails au 450 653-3194, ou sur le site www.shmontarville.org.