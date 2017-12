Un employé canin à l’Académie des Sacrés-Cœurs

Crédit photo : Courtoisie

L’Académie des Sacrés-Cœurs à Saint-Bruno-de-Montarville a accueilli récemment un nouvel employé qui sort de l’ordinaire : il s’agit de Hi-Fi, un chien de race labernois.

Hi-Fi appartient à Nathalie Bernard, technicienne en éducation spécialisée à l’Académie des Sacrés-Cœurs, également formée en zoothérapie depuis 2012. Hi-Fi était autrefois un chien MIRA qui a été éduqué pour accompagner un enfant autiste. Il a été déclassé, car le chien était trop social pour être avec ce type de personne. Nathalie Bernard l’a donc adopté et il a été formé en médiation animale pour intervenir auprès des enfants qui en ont besoin.

Selon la technicienne en éducation spécialisée, dans les types d’intervention de zoothérapie, l’animal devient un partenaire, il est complémentaire à la personne qui conduit l’intervention. Nathalie Bernard favorise l’approche du renforcement positif avec la méthode du « clicker », qui est une méthode positive basée sur la motivation du chien. Le maître « clique » lorsque le chien fait preuve du comportement souhaité.

Un intervenant pour toutes les situations

Hi-Fi est spécialement entraîné pour répondre aux besoins des enfants de tous âges qui présentent des défis particuliers au quotidien. L’Académie des Sacrés-Cœurs se dit persuadée de voir une évolution sociale, cognitive et scolaire chez les élèves grâce à sa présence.

« Les chiens ne jugent pas, c’est ce qui en fait des confidents idéaux. Ils ont un sens que nous n’avons pas, ils sentent les émotions et s’adaptent aux situations. » – Nathalie Bernard

Nathalie Bernard a donné toutes sortes d’exemples où Hi-Fi pourra se montrer utile, comme pour aider les enfants à développer leur confiance en soi. « En ayant une relation avec le chien, par exemple en se promenant, en lui donnant des ordres et en voyant qu’il est écouté, l’enfant se sentira plus confiant et en possession de ses moyens », explique-t-elle.

Les élèves pourront également développer leur motricité en attachant des vêtements sur lui et calmer leur anxiété en le flattant ou en étant tout simplement avec lui, car la présence d’un chien apporte du réconfort aux enfants. Hi-Fi sera également présent pour aider les élèves à gérer leurs émotions. « Le chien ne juge pas, c’est ce qui en fait un confident idéal, mentionne Nathalie Bernard. Les chiens ont un sens que nous n’avons pas, ils sentent les émotions et s’adaptent aux situations. »

Bien que l’animal joue un rôle important, Nathalie Bernard reste l’intervenante principale. Elle s’assure d’observer que Hi-Fi a le comportement adéquat dans chacune des situations.

Mise en place du projet

Avoir un employé tel que Hi-Fi n’est pas une pratique très courante dans les écoles. Nathalie Bernard ne se souvient pas d’avoir déjà vu cela ailleurs. « Parfois, il peut y avoir des tournées de zoothérapie dans des écoles, mais d’avoir un chien presque tous les jours à la même école, je crois que ça ne s’est jamais vu », raconte-t-elle.

L’administration et Mme Bernard ont préparé le milieu et les enfants pour Hi-Fi en envoyant des lettres aux parents afin de les informer et en même temps déterminer s’il y avait des enfants allergiques ou qui avaient peur des chiens. Ça a été un projet à long terme que de préparer l’arrivée de Hi-Fi.

Après seulement quelques jours de travail, Nathalie Bernard dit avoir reçu déjà de nombreux commentaires positifs et des résultats encourageants.