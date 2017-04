Un concert sous des signes de carnaval

Pour son concert printanier, l’Harmonie Mont-Bruno proposera Carnaval!, le samedi 29 avril, 20 h, en l’église de Saint-Bruno.

L’orchestre à vent Harmonie Mont-Bruno convie la population à son prochain concert, Carnaval!, mettant en vedette le trompettiste invité Frédéric Demers dans l’interprétation d’une œuvre originale composée par ce dernier, intitulée Le Carnaval de Venise à Montréal. Une pièce pour trompette soliste qui a un petit côté théâtral et humoristique. Des compositions d’inspiration latino-américaine et ouvertures pour harmonie complètent le programme.

« C’est un virtuose! » -Raymond Bédard

Frédéric Demers

Reconnu par ses pairs comme un des « 10 trompettistes canadiens qu’il faut absolument connaître » (ICI Musique), Frédéric Demers est très demandé en tant que soliste au sein de diverses formations musicales, et ce, principalement depuis l’enregistrement en 2008 de son disque solo Carnaval et Concertos. Parmi ses réalisations les plus marquantes, soulignons deux concertos qu’il a créés en 2013, L’indécis, de Louis Babin, pour soliste aux six trompettes et orchestre, ainsi que Romance et variations pour cornet solo et orchestre. Comme pigiste, Frédéric Demers est fréquemment appelé à assurer la première trompette dans différents orchestres, notamment l’Orchestre symphonique de Sherbrooke et celui de Trois-Rivières. Il a aussi joué avec presque tous les orchestres symphoniques du Québec, dont l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain et l’Orchestre des Grands Ballets Canadiens. « J’ai connu Frédéric il y a quelques années alors qu’il était venu jouer avec l’Harmonie Mont-Bruno. Nous nous sommes revus par hasard, lors d’un concert de musique baroque », raconte au journal le président de l’Harmonie Mont-Bruno, Raymond Bédard, qui apprend, lors de ces retrouvailles que le trompettiste joue une œuvre originale orchestrée pour lui, Le Carnaval de Venise à Montréal. Il n’en fallait pas plus pour que M. Bédard bâtisse un programme autour de cette pièce et qu’il invite le musicien à revenir jouer à Saint-Bruno-de-Montarville. « C’est un virtuose! Il est très professionnel et maîtrise son instrument à merveille », explique Raymond Bédard, également trompettiste au sein de l’Harmonie Mont-Bruno.

Programme

En résulte un concert de 10 pièces au total, dont « Exultia! » en ouverture (une œuvre d’une « texture riche et dense »), « Galileo » (en hommage à Galilée), « The Winds Of Morocco » (une « musique évoquant le vent soufflant sur le désert du Maroc composée par un spécialiste de musique d’harmonie »), « A Jubilant Ouverture » (une « ouverture qui célèbre la venue du printemps »), « Chan Chan » (« arrangement d’une pièce du groupe musical de Cuba, Buena Vista Social Club »), « The Great Race » (musique du film «The Great Race » de 1965 dans un nouvel arrangement de 2015, une « musique très festive qui s’inscrit tout à fait dans notre thème de carnaval ») et « Danzas Cubanas » (une « musique originale pour harmonie avec solo de trompette qui termine ce concert sur une note de carnaval cubain! »).

Le rendez-vous du 29 avril réunira 35 musiciens de l’Harmonie Mont-Bruno et son chef, le Montarvillois Pierre Savoie. Les billets, au coût de 20 $ pour les adultes et de 10 $ pour les étudiants, sont en vente à la pharmacie UNIPRIX Roxane St-Jean de Saint-Bruno, ainsi qu’à la porte, le soir du concert.

Nouveau logo, nouveau site Web

Dans la promotion du spectacle Carnaval!, vous remarquerez peut-être, dans les journaux, sur les panneaux électriques aux entrées de la ville ainsi que sur Internet, le nouveau logo de l’organisme culturel, qui se décline en trompette. C’est la fille de Raymond Bédard, Sandrine, clarinettiste avec le groupe, qui s’est chargée de le réaliser. De même, d’ici quelques semaines, le site Internet de l’Harmonie Mont-Bruno sera rafraîchi. « Nous étions dus pour moderniser notre image », croit le président.

Concerts à venir

Enfin, Raymond Bédard prévoit déjà les prochaines dates d’activité pour l’orchestre à vent, soit le 9 juillet prochain, à Saint-Bruno-de-Montarvillle, avec Musique à l’écran, un répertoire de trames sonores provenant de séries télé à la Downtown Abbey, mais également la Soirée du hockey, les Flinstones et autres dessins animés. À l’automne, Harmonie Mont-Bruno donnera un concert intitulé Russie impériale. Enfin, celui qui est membre du comité de sélection de l’Ordre du Mérite parle d’un projet qu’il caresse depuis plusieurs années et qu’il souhaiterait présenter au printemps 2018 : le Requiem de Mozart et Carmina Burana, le tout accompagné d’un chœur.