Un concert de Noël et de musique russe

Harmonie Mont-Bruno

Pour son concert de décembre, l’Harmonie Mont-Bruno propose Russie impériale & Noël, le dimanche 17 décembre, en l’église de Saint-Bruno-de-Montarville.

Les musiciens de l’orchestre à vent seront réunis à l’église une semaine avant la veille de Noël pour un concert rendant hommage aux compositeurs russes et qui souligne l’esprit des Fêtes.

« Pour moi, pour les musiciens, mais aussi pour garder l’intérêt du public, il faut constamment trouver et relever de nouveaux défis. » – Raymond Bédard

Un événement dont rêvait le président de l’Harmonie Mont-Bruno, Raymond Bédard, depuis un certain temps. « L’idée de ce concert germe en moi depuis quelque temps. La thématique m’est venue avec la pièce Finale (symphonie n°1), qui sera jouée au spectacle », mentionne-t-il en entrevue.

Cette Finale (symphonie n°1) a été composée par Vassili Sergueïevitch Kalinnikov. « C’est un compositeur que je ne connaissais pas. Il est décédé très jeune de la tuberculose, au début de la trentaine, après avoir écrit deux symphonies. Il a vécu en Crimée et a été soutenu par Rachmaninov et Tchaïkovski », poursuit Raymond Bédard.

Ce concert mettra l’accent sur la musique des grands compositeurs russes du 19 siècle : Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Glière, Kalinnikov et quelques autres.

Un défi

Celui qui est également trompettiste au sein de l’orchestre estime que le défi est de joindre le public à l’approche de Noël, alors que les gens seront dans l’organisation et les réceptions : « Nous avons nos fidèles, mais à une semaine de Noël… c’est toujours un pari. Nous espérons que les gens vont suivre, prendre une pause du magasinage de cadeaux et venir nous voir. Musicalement, les pièces russes sont peu connues, mais les gens feront de belles découvertes. »

Quelques suites de musique de Noël complètent la deuxième partie du programme, notamment « The Wonderful World Of Christmas », « Christmas Festival » et « Sleigh Ride ». Raymond Bédard explique le choix de ces pièces : « Ce sont des airs que les gens vont reconnaître. Par contre, c’était important pour nous de ne pas briser l’atmosphère de la thématique russe. Ça doit rester sobre, traditionnel, classique. Des airs populaires de Noël n’auraient pas cadré avec le reste du concert. »

Concerts futurs

Avec l’aide de son chef permanent, Pierre Savoie, le président de l’Harmonie Mont-Bruno orchestre à son tour le choix des pièces qui composeront éventuellement les futurs programmes. Depuis plusieurs années, M. Bédard caresse le souhait de présenter Carmina Burana, le tout accompagné d’un chœur. Pour bonifier le concert, il ajouterait le Requiem de Mozart et une musique du compositeur John Williams, consacrée au film Il faut sauver le soldat Ryan : « C’est le genre d’événement qu’il faut préparer au moins un an d’avance, à cause de la présence du chœur. » Un rendez-vous qui pourrait se concrétiser au printemps… 2019! « Pour moi, pour les musiciens, mais aussi pour garder l’intérêt du public, il faut constamment trouver et relever de nouveaux défis », admet-il.

D’ici là, l’Harmonie Mont-Bruno sera en action au printemps prochain avec une thématique sur les voyages : Par monts et par vaux & en musique, ainsi que cet été dans le cadre des concerts gratuits présentés par la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

Les billets, au coût de 20 $ par adulte, 10 $ pour les jeunes de 12 à 25 ans, et gratuits pour les enfants de moins de 12 ans, sont en vente à la pharmacie Uniprix Roxanne Saint-Jean de Saint-Bruno-de-Montarville. « Pour les enfants, c’est toujours une belle initiation à l’orchestre et aux instruments de musique », de conclure M. Bédard.