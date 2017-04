Saint-Bruno rend hommage à ses bénévoles

Crédit photo : Marie-Josée Bertrand

Ordre du Mérite

Afin de remercier ses bénévoles, la Ville de Saint-Bruno organisait le 11 avril dernier une cérémonie hommage avec la 37e remise des attributs de l’Ordre du Mérite. Environ 300 personnes s’étaient réunies pour l’occasion au Centre Marcel-Dulude.

La conseillère municipale et maître de cérémonie de la soirée, Marilou Alarie, a procédé à la remise des attributs de l’Ordre du Mérite en compagnie du président du comité de l’Ordre du Mérite, Jean-Louis Tétrault, et du maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray. Ce dernier s’est adressé aux bénévoles rassemblés pour souligner l’importance et mettre en évidence leur contribution au mieux-être et à l’épanouissement des membres de la communauté. « Il y a une riche tradition de bénévoles à Saint-Bruno et votre apport est important pour notre municipalité. »

Deux certificats de mérite, deux épinglettes d’argent et un Prix du Jeune bénévole montarvillois (une nouveauté de l’année dernière) ont été remis à des citoyens ayant contribué de manière exceptionnelle à rehausser la qualité de vie des Montarvillois, de manière individuelle ou collective. Cette année, les récipiendaires de l’Ordre du Mérite sont Lynn Ratté et Hélène Gariepy-Houle, qui ont obtenu un certificat du mérite, Gaétan Gros-Louis et feu Rex E.A. Edgell, qui ont reçu une épinglette d’argent, de même que Florence Grégoire, lauréate du 2e Prix du Jeune bénévole montarvillois.

Les récipiendaires de l’Ordre du Mérite 2017

Lynn Ratté (certificat du mérite) a été honorée pour son engagement bénévole continu et sa grande disponibilité au Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs, dans le service Premiers Pas et auprès des aînés. Absente de la soirée parce qu’elle venait tout juste de rentrer au pays à la suite d’un voyage humanitaire au Pérou où elle a aidé à bâtir une école, c’est Micheline Roy, une amie à elle, qui est montée sur scène pour accepter le prix. Mme Ratté avait par contre écrit un mot : « C’est un honneur pour moi de recevoir l’Ordre du Mérite; j’en ai des frissons! Rendre service aux gens, donner du bonheur autour de moi, c’est ce que je souhaite. »

« Les bénévoles, nous avons une chose en commun : nous travaillons tous pour le même salaire! » – Gaétan Gros-Louis

Hélène Gariépy-Houle (certificat du mérite) a reçu l’Ordre du Mérite pour son implication bénévole, active et continue pendant 26 ans au sein de la Ligue de balle molle Les Montarvilloises, pour ses 25 ans de service au sein du conseil d’administration de cette Ligue en tant que directrice, secrétaire, présidente et trésorière, et pour son rôle de capitaine d’équipe depuis plusieurs années.

La Ville a honoré Gaétan Gros-Louis (épinglette d’argent) pour ses nombreuses années d’implication bénévole, pour son engagement et sa disponibilité continus pendant 16 ans auprès de Minta Saint-Bruno, en particulier à titre de président et vice-président, et sa participation active à ses collectes de fonds, pour son travail au sein du comité pour la mise en place de la COOP d’habitation pour les familles à faibles revenus et sa participation à plusieurs projets pour aider ces familles, pour ses années de service au conseil d’administration du Club de l’Âge d’or de Saint-Bruno et au poste de trésorier depuis plus de 7 ans. « Les bénévoles, nous avons une chose en commun : nous travaillons tous pour le même salaire! » s’est exprimé Gaétan Gros-Louis, qui a profité de la tribune pour remercier Diane Aubin, Claudette Talbot ainsi que tout le comité du Club de l’Âge d’or de Saint-Bruno, qui ont soumis sa candidature. M. Gros-Louis a raconté qu’il a commencé le bénévolat alors qu’il était encore bébé : « Mes parents m’ont déculotté pour donner mes pantalons à des pauvres. J’avais quatre ou cinq ans. » C’est plus tard, au collège à Saint-Bruno, qu’il s’est ensuite impliqué au baseball pour la catégorie bantam. Il espère continuer son bénévolat pendant plusieurs années, dans la « mesure de ma capacité », a-t-il ajouté.

Un hommage a été rendu à feu Rex E.A. Edgell (épinglette d’argent à titre posthume) pour son engagement très actif durant plus de 25 ans comme membre de la troupe Saint-Bruno Players (maintenant Théâtre Saint-Bruno Players), pour sa disponibilité et son implication au sein de ce groupe, pour les centaines d’heures consacrées à la conception et à la réalisation des décors, des effets spéciaux et des accessoires, pour ses services d’éclairagiste et de régisseur et son interprétation de quelques rôles et son implication bénévole dans au moins 28 pièces en anglais et quelques-unes en français. C’est son épouse, Danielle Badeaux, qui a accepté l’épinglette d’argent. Elle a remercié le Théâtre Saint-Bruno Players et Ginette Gubbe, pour la sélection de son mari. « Mon mari était un homme dévoué, modeste, timide. La troupe de théâtre était sa deuxième famille. Peter Crooks était son grand ami. Merci Peter. »

Prix du Jeune bénévole montarvillois 2017

À la remise des certificats du mérite et des épinglettes d’argent s’ajoutait la deuxième édition du Prix du Jeune bénévole montarvillois. Comme son nom l’indique, ce prix se veut une reconnaissance formelle de l’engagement des jeunes citoyens et un encouragement à l’action bénévole au sein de leur cohorte. Florence Grégoire a remporté ce prix, pour la réalisation du guide interactif Saint-Bruno-de-Montarville, l’histoire secrète, un projet scolaire ayant pour but de mettre en valeur le patrimoine de la municipalité auquel elle a consacré plus de 80 heures, pour son implication dans diverses collectes de fonds, dont la Guignolée de la paroisse, la Fondation pour le cancer et la Fondation pour les maladies du cœur et sa participation au Défi têtes rasées, pour sa participation à une course en montagne afin de ramasser des fonds permettant la conservation et la protection des collines montérégiennes et pour son travail de guide bénévole au cours de l’exposition du Circuit des Arts de Saint-Bruno. « C’est un honneur pour moi d’apprendre que la ville utilisera mon guide le 20 mai prochain dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Ma plus belle récompense, c’est de savoir que ce guide ne restera pas sur les tablettes », de déclarer Florence Grégoire, qui voulait transmettre ses deux passions : l’histoire et le plein air. Elle en a profité pour remercier Bruno Guilbert, de la Société d’histoire de Montarville, Joséphine Brunelli, chef de division vie communautaire à Saint-Bruno-de-Montarville, et les techniciens de la municipalité.

Alain Choquette en finale

À la suite de la remise des distinctions, un spectacle du magicien Alain Choquette est venu clore la soirée. Sur le thème Entièrement personnalisé, Alain Choquette y a mis en scène notre quotidien à travers des numéros et des situations réellement vécues par les membres des organismes reconnus de Saint-Bruno, pour le plus grand bonheur de l’auditoire. Il a conclu sa prestation en souhaitant que le bénévolat continue d’être porteur d’espoir à Saint-Bruno-de-Montarville.