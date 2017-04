Saint-Bruno laisse partir Costco

L’entrepôt Costco, qui alimente ses magasins québécois, devrait déménager de Saint-Bruno-de-Montarville à Varennes.

En décembre 2013, le Journal de Saint-Bruno indiquait déjà que le site actuel de Costco, aux Promenades Saint-Bruno, à Saint-Bruno-de-Montarville, était trop étroit. Le maire de Varennes, Martin Damphousse, disait ceci à l’époque au journal : « Je connais très bien la situation de Saint-Bruno. C’est devenu trop petit et mal placé en raison du centre commercial tout près. En plus, ils ont un lourd problème de camionnage. »

« Cela nous rapporte en taxes annuellement 722 000 $, dont un peu plus de la moitié va à l’agglomération de Longueuil. » – Martin Murray

Le déménagement de l’entrepôt de Costco a ressurgi les dernières semaines et Varennes aurait finalement réussi son pari. Après avoir récupéré le siège de Jean-Coutu à Saint-Bruno, qui n’en voulait pas, la chaîne de magasins-entrepôts Costco serait sur le point elle aussi de quitter la ville montarvilloise.

La Presse dévoilait la semaine dernière que la chaîne de magasins-entrepôts Costco avait entrepris des travaux le mois dernier au cœur de la zone industrialo-portuaire de Contrecœur-Varennes.

Contre un seul entrepôt

Martin Murray, maire de Saint-Bruno, a d’ailleurs brièvement abordé le sujet lors de la dernière séance du conseil municipal. « Costco a décidé d’aller du côté de Varennes. Cela nous rapporte en taxes annuellement 722 000 $, dont un peu plus de la moitié va à l’agglomération de Longueuil. La valeur totale du bâtiment est de 24 millions sur un terrain de 1,3 million de pieds carrés. Notre parc industriel dispose de 175 hectares pour accueillir de grosses entreprises et le camionnage n’est pas une problématique. C’est plutôt un choix de la municipalité. Costco a fait une demande à Saint-Bruno pour avoir 3 millions de pieds carrés, mais pour nous, ce n’est pas intéressant d’avoir un seul entrepôt. Un entrepôt avec autre chose, ça devient plus intéressant, ce que ne peut pas nous offrir Costco, qui, en passant, est une très belle entreprise qui occupe un espace important aux Promenades. Ce secteur est amené à se redéployer. Le terrain qu’occupe Costco a une valeur de 4 millions. »

« J’ai trouvé intéressant que les causes du déménagement de Costco soient les mêmes que celles de Jean-Coutu à l’époque. Les deux sont des centres de distribution, donc ont une faible valeur taxable », indique Thérèse Hudon, conseillère municipale du district 1 et chef de l’opposition.

Bruno Harvey, qui pense à se présenter aux prochaines élections municipales à Saint-Bruno, s’interroge. « Est-ce que tout a été mis en œuvre pour tenter de garder Costco à Saint-Bruno? »

Souvenir de Jean-Coutu

En 2013, les bureaux administratifs et le centre de distribution du Groupe Jean-Coutu ont été déplacés de Longueuil vers Varennes. L’investissement réalisé a été de plus de 190 millions.

Le groupe avait indiqué son intention dans un premier temps de déménager son siège social à Saint-Bruno-de-Montarville, dans son parc industriel. L’administration de l’ancien maire Claude Benjamin a cependant refusé d’autoriser la transaction.