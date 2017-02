Saint-Bruno et Saint-Basile célèbrent l’hiver

Crédit photo : Courtoisie

La 27e Fête du lac se déroule en fin de semaine, les 4 et 5 février, au lac du Village de Saint-Bruno-de-Montarville. Pour sa part, Saint-Basile-le-Grand présente ses Plaisirs d’hiver au parc de Montpellier jusqu’à 21 h ce soir.

Aujourd’hui à Saint-Bruno, les 18 ans et plus s’amusaient dans le cadre d’un tournoi amical de hockey-bottines dans une formule 4 contre 4. Dès 18 h 30, les participants seront attendus sur le site du lac du Village, où ils pourront se promener en carriole et profiter de collations gratuites données par les commanditaires. À 19 h, un groupe de percussionnistes, les Bara Tambours, réchauffera la foule avant l’arrivée sur scène d’Alain François, prévue à 19 h 45. À 20 h 30, un feu d’artifice illuminera le ciel, et ce, jusqu’à la deuxième prestation d’Alain François, vers 20 h 45.

Le dimanche 5 février, une pêche blanche en bassin sera proposée, tout comme les glissades, du patinage, du maquillage, de la tire sur neige, des tours de poney, des promenades en carriole, de la glissade sur tubes, des structures gonflables ou encore des parties de hockey récréatives en famille.

Les nouveautés cette année seront le spectacle de Chase et Marcus de la Pat’ Patrouille (quatre représentations à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30 et 13 h 30), l’initiation au fatbike, une tyrolienne de 200 pieds, la fabrication de minibonshommes de neige…

Saint-Basile-le-Grand

Les Plaisirs d’hiver de Saint-Basile-le-Grand se poursuivent encore jusqu’à 21 h ce soir au parc de Montpellier. Beaucoup d’activités attendent les citoyens sous le thème « Délire d’hiver » : glissades, structure gonflable pour les tout-petits, patinage aux flambeaux, dégustations diverses, feu et musique d’ambiance. Pour clore la journée avec éclat, un feu d’artifice illuminera le ciel dès 20 h 30. La municipalité offre en nouveauté cette année : projection du film La guerre des tuques sur grand écran à partir de 17 h.

Le journal, qui était sur place ce samedi, à Saint-Bruno-de-Montarville et à Saint-Basile-le-Grand, vous offre un aperçu en photos.