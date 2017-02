Saint-Basile adopte deux règlements d’emprunt

Séance extraordinaire du conseil municipal

Le conseil municipal de Saint-Basile-le-Grand s’est réuni lors d’une séance extraordinaire le mardi 7 février afin d’adopter deux règlements d’emprunt.

La Ville de Saint-Basile-le-Grand a adopté un règlement d’emprunt de 31 780 000 $, pour des travaux de réfection du secteur Pont-de-Pruche, ainsi qu’un autre de 110 000 $, pour des travaux de construction d’un sentier piétonnier entre la rue Armand-Charbonneau et la route 116.

Les avis de motion de ces deux règlements d’emprunt avaient été présentés la veille, le 6 février, lors de la séance régulière du mois. « Le conseil a décidé de les adopter rapidement pour bénéficier le plus rapidement possible des subventions potentielles auxquelles il aura droit en 2017 et 2018 », a expliqué le maire de la municipalité, Bernard Gagnon. Ces subventions s’élèveraient à 4 ou 5 millions de dollars.

Secteur Pont-de-Pruche

Pour M. Gagnon, le règlement d’emprunt pour les travaux de réfection du secteur Pont-de-Pruche, de l’ordre de 31 780 000 $, est le plus important qu’il a connu. « C’est un règlement d’emprunt historique! Le secteur Pont-de-Pruche représente ce que nous appelons le Vieux-Saint-Basile. Notre réflexion concernant sa réfection remonte à plusieurs années et ce quartier est une priorité » mentionne le maire. Ce dernier envisage des travaux qui pourraient s’échelonner sur cinq ou six ans dans un quadrilatère se situant entre la montée Robert, la route 116, la rue Principale et le parc du Pont-de-Pruche. Une première portion des travaux est prévue cette année; deux autres devraient être réalisées en 2018 et 2019.

« C’est un règlement d’emprunt historique! » -Bernard Gagnon

D’autres subventions seraient disponibles en 2019 et Saint-Basile-le-Grand pourrait aussi en profiter. « Par contre, les programmes ne sont pas encore connus. »

La phase 1 consisterait à réparer les rues Boileau, André, Beaudoin, Laporte (entre les rues Boileau et Taillon Est) et Taillon Est (entre les rues Principale et Laporte). La phase 2 serait consacrée aux travaux sur les rues Laporte (entre les rues Taillon Est et Olier), Saint-Jean, Olier et Bourgon. Enfin, la phase 3 se concentrerait sur les rues Taillon Est (entre les rues Laporte et Curé-Marsan), Doucet, Lamarre, Rocheleau, Lafrance Est et Curé-Marsan. Certaines rues seront élargies de deux mètres.

Les travaux prévus consistent notamment en l’aménagement d’un bassin de rétention des eaux pluviales et la construction d’une station de pompage; au remplacement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire; à la canalisation des fossés et l’installation d’un réseau d’égout pluvial; au remplacement des entrées de service (aqueduc, sanitaire et pluvial); à la reconstruction des fondations de rue et du pavage; à l’aménagement d’une piste multifonctionnelle, ainsi qu’à l’aménagement paysager et l’installation de lampadaires décoratifs.

Vu l’ampleur des travaux envisagés, le conseil avait pris la décision que le financement serait dorénavant imputé à l’ensemble de la population sur tous les règlements d’emprunt relatifs aux travaux d’infrastructures (aqueduc, égouts, chaussée). La taxe à l’ensemble de la population serait d’environ 75 $ par année, pour atteindre, au bout de 20 ans, 1 500 $ annuellement. « C’est une aventure que nous proposons à l’ensemble de la collectivité afin de nous assurer du bon état de nos infrastructures », de conclure Bernard Gagnon.

Sentier piétonnier

Ce sentier piétonnier, qui relierait les résidants de la rue Armand-Charbonneau à la route 116, est un projet qui date depuis un certain temps, mais qui est toujours d’actualité, selon le premier magistrat. « Nous voulons offrir une fenêtre sur la 116 à ces citoyens. »

Les travaux seront effectués au cours de l’année, vers la fin de l’été.