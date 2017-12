Privilégier le cadeau fait à la main

À l’approche de la période des Fêtes et de son incontournable magasinage, pourquoi ne pas privilégier le cadeau fabriqué à la main, acheté localement lors, par exemple, d’un marché de Noël?

Vous avez un faible pour les présents originaux, les objets uniques, les cadeaux qui se démarquent de tous les autres? Pourquoi ne pas opter pour un produit fabriqué à la main par un artiste ou un artisan qui occupent les populaires marchés de Noël?

Une grande variété

Ces temps-ci, ce ne sont pas les choix qui manquent, puisque les marchés de Noël sont partout. Bijoux, vêtements, pièces de porcelaine uniques et peintes à la main, sacs écolos, boîtes-souvenirs personnalisées, veilleuses, doudous, coussins, articles faits de récupération, pièces tournées sur bois, tricots…

« Les consommateurs ont un impact direct dans la vie des entrepreneurs d’ici! » – Vahiné Lefebvre

Une femme rencontrée lors du plus récent Marché champêtre de Noël, à Saint-Basile-le-Grand, nous a répondu qu’elle achetait ses produits provenant des métiers d’art d’abord pour promouvoir l’achat local, ensuite parce que ce sont des œuvres uniques : « Je fais l’achat de la plupart de mes cadeaux de Noël dans les marchés de ce genre. C’est très abordable! »

À ne pas négliger, c’est également une solution économique pour ceux dont les portefeuilles sont plus serrés.

Les avantages du fait main

C’est d’ailleurs l’un des avantages cités par la copropriétaires de l’entreprise julievilloise Les Emmaillées, Vahiné Lefebvre : « Les consommateurs ont un impact direct dans la vie des entrepreneurs d’ici! De plus, c’est un achat plus environnemental, car il y a souvent moins de transport à faire avant de se rendre au destinataire. »

Avec sa collègue, la copropriétaire Stéphanie Joyal-Bussieres, elle a fondé Les Emmaillées, une jeune entreprise qui se concentre à ramener le tricot et les accessoires fait à la main au cœur de notre vie. Vahiné Lefebvre poursuit : « C’est important d’acheter local, car ça encourage l’économie d’ici et les gens d’ici. Au lieu de faire rouler l’économie dans les autres pays, on fait rouler l’économie d’ici. De plus, nous pouvons connaître la provenance du produit et des matériaux utilisés. Les produits sont souvent plus dispendieux, mais ils sont plus écoresponsables. »

Vous ne trouvez pas le cadeau souhaité dans les marchés de Noël? Alors, pourquoi ne pas le créer vous-même à la maison et ainsi avoir l’occasion de personnaliser le présent pour la conjointe, pour grand-papa, pour la cousine, pour l’ami, pour le collègue…?

L’objet n’est pas obligatoire; le cadeau peut aussi se présenter sous forme de recette à manger que vous aurez également préparée avec amour, dans le confort de votre foyer (biscuits, gâteau, marinades, sucre à la crème…). Encore une fois, le choix est immense.

En fait, peu importe l’occasion, que ce soit pour Noël, un mariage, un baptême ou un anniversaire, un cadeau conçu à la main, voire personnalisé, est toujours plus apprécié. Plus apprécié par la personne qui le déballe, mais aussi plus apprécié par celle qui l’offre.

QUESTION AUX LECTEURS :

Offrirez-vous un cadeau fabriqué à la main à Noël cette année?