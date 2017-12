Près de 15 centimètres de neige prévus

Crédit photo : Frank Jr Rodi

Tempête

Amorcées tôt la nuit dernière, les précipitations de neige se poursuivent sur la Rive-Sud (Montréal) et sur une bonne partie du Québec. Pour aujourd’hui, Environnement Canada annonce de la neige parfois forte et de la poudrerie par endroits; des accumulations jusqu’à 15 cm et peut-être davantage.

L’heure de pointe pour le retour à la maison s’amorcera bientôt pour plusieurs travailleurs. Environnement Canada demande d’ailleurs aux conducteurs d’adapter leur conduite selon les conditions routières.

15 C’est le total de centimètres de neige prévus sur la région.

D’après la Sûreté du Québec, plusieurs sorties de route et accrochages ont été signalés sur le réseau routier de la région de Montréal et en Montérégie.

Du côté d’Hydro-Québec, aucune panne n’a été rapportée dans la région.

Ce soir et cette nuit, la région devrait recevoir de 2 à 4 cm de neige supplémentaire. Tout autant ce mercredi 13 décembre.