Premier sens unique à Saint-Bruno

Un premier rond-point a été mis en place à Saint-Bruno-de-Montarville sur la rue Gauthier. Un projet-pilote qui durera 3 mois.

La rue Gauthier est la première rue de Saint-Bruno-de-Montarville à être à sens unique.

C’est Mme Hudon qui a amené le sujet lors du conseil municipal, prétextant que les élus n’en avaient pas été informés. « Des citoyens m’en ont informé en indiquant qu’ils n’avaient même pas été consultés. Comment cela se fait-il que la décision soit déjà effective, alors que le conseil n’a pas pris connaissance de ce dossier? » a demandé Mme Hudon à l’assemblée publique.

« Je suis le premier conseiller en 10 ans qui soulève la question et qui va à la rencontre de ses citoyens. On fait des tests cet hiver et au pire des cas, cela se termine en avril. » – Jacques Bédard

« C’est un projet-pilote qui ne nécessite pas un vote du conseil, a expliqué Jacques Bédard, l’élu du quartier où se trouve la rue Gauthier, aux ts. Nous sommes allés de l’avant dans ce dossier à la demande des citoyens. C’est vrai que les résidants de la rue Fortier, par un concours de circonstances, ont été oubliés, nous allons faire le nécessaire pour les rencontrer et les modifications qui devront être apportées le seront. Le projet-pilote est en marche et il ne s’arrêtera pas », indique Jacques Bédard, conseiller du district 7.

Une rue étroite

La rue Gauthier est l’une des rues les plus étroites de la municipalité et la circulation dans les deux sens semblait poser de nombreux problèmes de sécurité pour les piétons, les cyclistes et autres usagers de la route. « Même les ambulanciers se plaignent de cette rue en hiver », a précisé M. Bédard.

En 2016, une pétition de 65 noms demandait que la Ville agisse pour régler les problèmes de circulation dans cette rue, surtout en hiver.

« Je suis le premier conseiller en 10 ans qui soulève la question et qui va à la rencontre de ses citoyens. On fait des tests cet hiver et au pire des cas, cela se termine en avril », a indiqué M. Bédard devant l’assemblée publique.

La rue Gauthier devient ainsi la première rue de Saint-Bruno à sens unique. « Nous ferons le bilan de ce premier test et il est possible qu’une autre rue avec les mêmes caractéristiques que la rue Gauthier soit visée par un sens unique », avance M. Bédard.

À Sainte-Julie, ce sont huit sens uniques qui sont déjà en vigueur sur des rues ou des portions de rue jugées trop étroites pour une circulation sur deux voies.

Deux visions des sens uniques

Collectivitesviables.org a pour objectif de rassembler dans un même lieu références, photos et études de cas pour mieux comprendre, planifier et construire les milieux de vie.

Le sens unique dans les villes a été l’objet d’une de ses études et son objectif est « de réduire le nombre de conflits entre les usagers de la rue, d’assurer la fluidité de la circulation véhiculaire, d’accroître l’offre en stationnement, ou encore de limiter la circulation de transit ». L’organisme ajoute cependant qu’ aujourd’hui, « ces aménagements sont de plus en plus remis en question : en dépit des avantages longtemps mis de l’avant, les sens uniques sont associés à différents problèmes, entre autres, liés aux vitesses véhiculaires plus élevées ».