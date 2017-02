Père et fille exposent en duo

Crédit photo : Courtoisie

Bibliothèque municipale de Sainte-Julie

Une belle complicité s’installe à la bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Deux artistes peintres, Jacques et Véronique Landry, père et fille, exposent leurs toiles jusqu’au 10 février.

Pendant cette activité culturelle, vous pourrez admirer le romantisme des œuvres de la fille et l’ambiance musicale des œuvres du père.

« Exposer simultanément, c’est une belle complicité sans avoir à dire un mot, une passion partagée, un moment de pur bonheur et une énergie renouvelée. » – Jacques Landry

L’opportunité d’y exposer des tableaux vient de la ville de Sainte-Julie, qui a contacté les artistes. « J’ai le plaisir de partager cet espace d’exposition avec ma fille Véronique », mentionne Jacques Landry. « À quelques reprises par année, nous avons le privilège de participer ensemble à certaines expositions [NDLR : notamment le Circuit des arts de Saint-Bruno-de-Montarville]. Je dois avouer que c’est toujours avec fierté que nous présentons nos œuvres. Les visiteurs tentent de comparer notre travail et de déceler les ressemblances. Exposer simultanément, c’est une belle complicité sans avoir à dire un mot, une passion partagée, un moment de pur bonheur et une énergie renouvelée », poursuit fièrement M. Landry.

Véronique est passionnée par la mode et elle a développé un style bien à elle. Malgré le fait que ses personnages n’aient pas de visage, vous pourrez sentir l’émotion de l’artiste dans chacun de ses tableaux. La peinture lui permet de concilier sa passion pour la mode et le plaisir qu’elle a de créer. « La liberté de création que me donne la peinture me permet d’être celle que j’ai envie d’être, celle que j’aime être… Ça m’illumine de l’intérieur! » souligne Véronique Landry.

Pour l’artiste Jacques Landry, les villages ont toujours été un lieu de rencontres et d’échanges : la présence de personnages dans ses œuvres permet de raconter une histoire et de sentir la joie de vivre de ces gens. Ses arbres ont leur propre morphologie donnant une facture très contemporaine. Ses œuvres se transforment au gré des saisons en toute simplicité, avec une touche fantaisiste et une signature unique. « La musique agrémente la vie et mes œuvres vous la rendront encore plus belle », poursuit le Montarvillois.

La bibliothèque de Sainte-Julie est située au 1600, chemin du Fer-à-Cheval.

Sur la route

Vous pourrez également revoir et rencontrer ces deux artistes lors de l’expo-galerie de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS), les 4 et 5 mars prochains au Centre multifonctionnel de Boucherville. Ils seront aussi en exposition à Brossard au début du mois de mai et finalement au Symposium Découvr’Art de Cap-Rouge, les 3 et 4 juin.

Pour plus de détails, consultez les sites Internet veroniquelandry.com ou jlandryartiste.com. (FR)