Où se trouvera la super-clinique?

D’ici 2018, 50 super-cliniques devraient voir le jour au Québec, avait annoncé en 2016 Gaétan Barrette, ministre de la Santé du Québec. Saint-Bruno-de-Montarville ou Saint-Basile-le-Grand pourrait en accueillir une.

Les emplacements de ces établissements sont déjà connus, du moins approximativement. Le ministère a ciblé des zones urbaines ou semi-urbaines de 50 000 personnes où les besoins en établissement de santé sont criants. Et à ce titre, la Montérégie est bien positionnée. D’ailleurs, en Montérégie Est, ce sont huit super-cliniques qui sont attendues.

L’objectif des super-cliniques est de désengorger les hôpitaux en réorientant les personnes qui n’ont pas de problèmes de santé majeurs vers ces nouveaux centres de santé.

Ainsi (voir photo), le ministère a ciblé huit zones assez larges pour implanter des structures très attendues.

Longueuil verrait pousser deux super-cliniques; les environs de Boucherville une; la région englobant Sainte-Julie et Saint-Amable une, Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Otterburn Park une; Saint-Hyacinthe une, une zone autour de Sorel-Tracy une et une super-clinique prévue dans une zone géographique englobant Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand.

« De toute manière, que la super-clinique soit à Saint-Bruno ou Saint-Basile, cela n’a pas bien d’importance, l’essentiel, c’est qu’elle soit à proximité des Montarvillois. » – Martin Murray

Saint-Bruno ou Saint-Basile

Saint-Bruno-de-Montarville ou Saint-Basile-le-Grand devrait donc recevoir une super-clinique qui ouvrira ses portes 12 h par jour, tous les jours de la semaine. Il est prévu plusieurs dizaines de milliers de consultations par année, un service sans rendez-vous, un centre de prélèvement public. Chaque super-clinique aura jusqu’à 12 infirmières.

Martin Murray ne nie pas qu’il a eu des discussions avec le ministère de la Santé afin de désigner des emplacements potentiels pour accueillir le projet.

« Il ne faut pas penser aux terrains en milieu humide que nous voulons préserver. Nous avons proposé d’autres emplacements au ministère. De toute manière, que la super-clinique soit à Saint-Bruno ou Saint-Basile, cela n’a pas bien d’importance, l’essentiel, c’est qu’elle soit à proximité des Montarvillois », a expliqué au journal M. Murray.

Plusieurs terrains seraient disponibles à Saint-Bruno et la Ville aurait déjà proposé un emplacement sans nous dévoiler lequel.

Le ministère n’a donc pas encore fait son choix dans ce cas. Jean-Marie Beaupré, directeur général de Saint-Basile-le-Grand, indique cependant qu’il n’a jamais été contacté par le ministère de la Santé pour envisager un emplacement de la super-clinique sur le territoire de la Ville.

En 2016, il y a eu la mise en place de deux super-cliniques au Québec, l’une à Sherbrooke et l’autre à Montréal.

Répondre à un besoin

En février 2013, la Clinique médicale de la Gare, à Saint-Basile-le-Grand, fermait ses portes. La fermeture du Centre médical Saint-Bruno, le 18 décembre 2013, a touché 15 000 patients. Le 1 août 2014, c’est la Clinique médicale du Lac, à Saint-Bruno, qui arrêtait. On apprenait en 2014 que la Clinique de l’Atelier suivrait le même chemin à l’été 2015. En quelques mois, ce sont près de 30 000 patients qui perdaient leur médecin à Saint-Bruno-de-Montarville.

Les mauvaises nouvelles se sont arrêtées au début de 2015. La Clinique de la Gare accueille un médecin à Saint-Basile et en 2016, à Saint-Bruno, c’est la clinique Le Sentier qui ouvrait avec ses quatre médecins.