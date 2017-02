Nouvelle présidence et nouveaux administrateurs au DEL

Crédit photo : Courtoisie

C’est dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire que Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) a procédé à la nomination officielle de Me Martin Fortier à titre de président et de trois nouveaux administrateurs.

Nommé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration, Me Martin Fortier s’est vu confier la présidence de l’organisation, fonction qu’il occupait par intérim depuis le 13 janvier 2016. « Martin a cette forte capacité de nous rallier autour de projets économiques ambitieux. Engagé et mobilisateur, il s’assure que chacun de nous contribue à l’avancement des dossiers stratégiques de notre territoire. Je suis persuadé qu’avec ce président, le conseil parviendra à faire connaître et reconnaître, à juste titre, la force économique de l’agglomération de Longueuil », précise Jean-Robert Lessard, administrateur de DEL depuis 2008 (2008 à 2014 et 2016 à aujourd’hui) et vice-président, Affaires de l’entreprise de Groupe Robert. Associé du cabinet d’avocats De Chantal, D’Amour, Fortier, Me Fortier est un acteur hautement impliqué dans la communauté d’affaires de la Rive-Sud. Il fait partie de la gouvernance de DEL depuis juin 2015.

Nouveaux administrateurs

S’ajoutant aux cinq administrateurs déjà en poste, les membres suivants ont été nommés et portent le conseil d’administration de DEL au nombre de huit, incluant le président :

– Isabelle Chartier, à titre de professionnelle chevronnée de la filière électrique, Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ);

– Pascal Désilets, directeur général, Centre technologique en aérospatiale (CTA);

– Éric Tétreault, directeur général, radio FM 103,3 et représentant du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil.

« Je suis franchement fier de retrouver ces gens dotés d’une expertise sectorielle, complémentaire et variée autour de notre table. L’arrivée de ces nouveaux administrateurs nous permet, plus que jamais, de faire de l’agglomération de Longueuil le territoire le plus attractif, prospère et innovant du Grand Montréal », révèle Me Fortier.

À propos de DEL

Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) est un organisme sans but lucratif offrant ses services à l’ensemble des villes de l’agglomération, soit Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Il a pour mission de propulser les entreprises de l’agglomération vers le succès, en leur offrant un accompagnement d’affaires spécialisé, et de favoriser l’attraction d’investissement pour ainsi générer des impacts économiques et sociaux significatifs sur le territoire. (FK)