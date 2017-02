Matthew Maltais au Tournoi international de hockey peewee de Québec

Crédit photo : Scott Harpin

Une deuxième participation pour le Grandbasilois

Matthew Maltais est du 58e Tournoi international de hockey peewee de Québec, qui se déroule du 8 au 19 février au Centre Videotron. Pour le Grandbasilois, il s’agit d’une deuxième participation.

Matthew Maltais est le seul représentant de notre territoire qui vivra cette année l’expérience du Tournoi international de hockey peewee de Québec.

En 24 rencontres de saison régulière, Matthew a accumulé 13 buts et 8 mentions d’aide pour 21 points.

Une deuxième présence

Pour Matthew Maltais, c’est l’occasion de répéter l’exploit de l’année dernière. En effet, le jeune Grandbasilois avait accédé à la finale du 57e Tournoi international de hockey peewee de Québec, disputée devant 12 000 spectateurs. Il était alors accompagné de Zack Morissette, le fils de Dave Morissette, animateur à TVA Sports et joueur de hockey retraité. Les Gaulois d’Antoine-Girouard s’étaient inclinés 5 à 1 face aux Lions du Lac-Saint-Louis Sud. « C’était pas mal cool! Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Malgré notre défaite lors du premier match, nous n’avons jamais abandonné pour nous rendre jusqu’à la rencontre ultime. Je suis vraiment content! » avait souligné l’ailier gauche.

Cette fois, Matthew sera en compagnie de sa formation peewee AAA des Gaulois d’Antoine-Girouard, dirigée par les entraîneurs Stéphane Donais, Sébastien Grenier, Charles-Olivier Cusson ainsi que Dominic Lapensée. Les Gaulois ont été sélectionnés par les organisateurs en novembre dernier, selon le classement de la Ligue d’excellence du Québec. « Nous étions à ce moment quatrièmes au Quéebec, ce qui nous a permis d’être choisis pour participer à ce prestigieux tournoi », souligne au journal l’entraîneur-chef, Stéphane Donais, qui vivra une première expérience de ce prestigieux tournoi. « Avoir l’opportunité d’être là, c’était un objectif que les joueurs et nous nous étions fixé dès le début de l’année. Nos performances sur la glace nous ont permis d’atteindre cet objectif parmi tous ceux établis pour la saison, poursuit M. Donais, pour qui c’est un privilège d’être de ce rendez-vous. Je sais très bien que plusieurs s’y inscrivent, mais ne réussissent pas à y accéder. »

Son club se classe au premier rang de la division Centre de la Ligue d’excellence du Québec peewee AAA avec une fiche de 16 victoires, 4 revers et 4 parties nulles en 24 matchs. Il s’illustre notamment avec la meilleure défensive d’un groupe de sept équipes. De plus, les Gaulois, avec 55 points, se retrouvent au troisième échelon du classement général de la Ligue d’excellence du Québec peewee AAA.

Au premier tour lors du Tournoi international de hockey peewee de Québec, les Gaulois d’Antoine-Girouard affronteront la formation des Hershey Jr. Bears. La rencontre a lieu ce vendredi 10 février à 10 h 30. Stéphane Donais assure que son message d’avant-match sera semblable aux autres durant la campagne régulière. « Par contre, je ne manquerai pas de dire aux jeunes de profiter du moment en ayant du plaisir afin d’emmagasiner le plus de souvenirs possible. Pour certains, il s’agira d’une dernière occasion de participer à un tournoi comme celui-là », de poursuivre Stéphane Donais, un entraîneur de plus de 25 ans d’expérience.

Quoi de nouveau?

Cette année, l’événement accueille 120 clubs provenant de 17 pays. Par ailleurs, en 2017, le tournoi recevra son 10 000 000e spectateur. Pour souligner ce record, celui ou celle qui franchira les portes du Centre Vidéotron en tant que 10 000 000e spectateur gagnera un voyage pour deux personnes à Las Vegas et pourra assister à un match des Golden Knights, la nouvelle organisation de la Ligue nationale de hockey, qui fera son entrée dans le circuit pour la saison 2017-2018. Cette année, le tournoi de la deuxième chance se tiendra à l’Arpidrome de Charlesbourg.

Qui surveiller?

Comme chaque année, des personnalités du monde du hockey feront sentir leur présence à ce rendez-vous d’envergure. Cette fois, Bob Hartley, Alex Kovalev, Benoit Hogue, Simon Gagné, Mathieu Garon et Érik Cole ont confirmé leur présence.