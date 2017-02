Mario Duhamel congédié

Après seulement huit mois de service, l’entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, Mario Duhamel, a été congédié la semaine dernière. Il avait été engagé en juin dernier.

Mario Duhamel, originaire de Saint-Bruno-de-Montarville, remplaçait Benoît Groulx, qui avait quitté Gatineau à la suite de l’obtention du poste d’instructeur-chef du Crunch de Syracuse, le club-école du Lightning de Tampa Bay. Les Olympiques de Gatineau ont connu une excellente campagne 2015-2016, enregistrant une fiche de 46 victoires, 19 défaites, 2 revers en prolongation et un échec en fusillade. Ils ont terminé la saison au 5e échelon du classement général, avec un total de 95 points. C’est tout le contraire cette année. Lors du congédiement de Duhamel, Gatineau se trouvait en 16e position du classement général de la LHJMQ, avec 19 gains en 47 matchs.

« Je veux prendre du recul face à tout ça. Je vais laisser passer quelques semaines avant de revenir sur le sujet. » -Mario Duhamel

À la demande d’entrevue du journal , il répond : « J’ai fait des entrevues obligées et maintenant, je veux prendre du recul face à tout ça. Je vais laisser passer quelques semaines avant de revenir sur le sujet. »

Mario Duhamel a grandi à Saint-Bruno-de-Montarville, et y est demeuré pendant plus de 20 ans. Sportif dans l’âme, il y a pratiqué plusieurs disciplines, dont le hockey et le baseball. Il s’est développé à Saint-Bruno en tant qu’« enfant, jeune homme, jeune adulte et adulte ». À 30 ans, il a quitté la municipalité pour devenir adjoint à Rouyn-Noranda. En entrevue avec le journal en juin dernier, il disait : « Mon père adorait le hockey. Il a été entraîneur au hockey mineur à Saint-Bruno. Lorsque j’ai su que je n’aurais pas une grande carrière de hockeyeur, je me suis tourné vers lui et je suis allé l’aider derrière le banc. » Après Saint-Bruno, Duhamel a été instructeur dans la Ligue de hockey midget AAA, ainsi que pour le Laser de Saint-Hyacinthe. Il a ensuit suivi des cours à l’Université de Sherbrooke pour parfaire ses techniques d’entraîneur, un cheminement de longue haleine.