Les Villes donnent de bien des façons

Crédit photo : Archives

Générosité

Chaque année, les Villes aident financièrement les organismes communautaires, culturels et sportifs, les projets spéciaux organisés sur leur territoire, les athlètes. Mais laquelle, entre Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand et Sainte-Julie, se veut la plus « généreuse »?

En 2016, Sainte-Julie a versé un total de 173 600 $ en aide financière, dont une somme de 24 700 $ décernée à des athlètes. Le montant reçu par chacun d’eux est déterminé dans la Politique d’attribution des subventions du conseil municipal. « La Ville de Sainte-Julie croit beaucoup au soutien des jeunes athlètes, nous explique la coordonnatrice du Service des communications et relations avec les citoyens de la municipalité, Julie Martin. C’est pourquoi des subventions leur sont attribuées pour les aider à vivre leurs rêves. » En 12 mois, ce sont 122 aides financières (24 700 $) qui ont été distribuées aux sportifs s’adonnant au ski, au hockey, au patinage de vitesse, à la ringuette, au basketball…

Parmi les autres aides financières remises par Sainte-Julie, notons des montants de 4 000 $ au Symposium art et passion, 8 750 $ pour l’Association du hockey mineur (soutien pour ressource administrative), 40 954 $ à la Maison des jeunes (aide financière de fonctionnement et aide financière Fiest’Ados), 10 000 $ pour le Club de soccer (soutien ressource administrative), 6 000 $ au Défilé de Noël (aide financière), 40 550 $ pour l’École de gymnastique les Dynamix (aide financière de fonctionnement) et 4 519, 50 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge (Contribution financière – Entente services aux sinistrés).

Des subventions de façon indirecte

Julie Martin dit que la Ville verse également des subventions à des organismes sportifs de façon indirecte (organismes de glace et Association de soccer) en leur louant des installations sportives (aréna et terrains de soccer). En plus de ces aides financières, la municipalité contribue aussi au Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) pour permettre une tarification avantageuse aux citoyens pour les activités de piscine.

Ajoutons que près de 39 000 $ (montant non compilé dans les 173 600 $) ont été versés à des organismes communautaires, culturels et sportifs à la suite du tournoi de golf de l’année.

« Des subventions leur sont attribuées pour les aider à vivre leurs rêves. » – Julie Martin

Saint-Bruno-de-Montarville

Dans sa Liste des subventions et soutien accordés aux organismes, nous apprenons que Saint-Bruno-de-Montarville a distribué, en 2016, un total de 76 317 $. Le don le plus important, 20 000 $, a été octroyé à Mont-Vélo Montérégien, pour la mise en place du projet; un don de 30 000 $ avait été consacré à l’organisme en 2015. Suivent ensuite la Maison des jeunes et Les Amis-Soleils de Saint-Bruno, avec des sommes respectives de 10 452 $ et 10 000 $, tous les deux pour du soutien fonctionnement/opération annuel. Mais d’autres organismes ne sont pas en reste. L’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS), avec 3 201,47 $, et la Légion royale canadienne (filiale 147 Montarville), avec 3 200 $, ont utilisé ces montants pour le Circuit des arts de même que l’expo-concours et pour les célébrations de la fête du Canada. Le Club de soccer FC Mont-Bruno s’est vu décerner 2 500 $ pour soutenir un événement spécial, alors que la paroisse Saint-Bruno ainsi que le Comité d’entraide de la paroisse Saint-Bruno/ Centre d’action bénévole ont obtenu des aides financières de 2 400 $ pour la Guignolée et la confection des paniers de Noël. Aussi, des dons de 700 $ ont été offerts à la Société d’histoire de Montarville et à la Ligue de balle-molle Montarville, qui soulignaient, en 2016, leur 35e anniversaire, alors qu’un autre don de 900 $ a été attribué au Club de l’Âge d’or de Saint-Bruno, pour son 45e anniversaire.

Saint-Basile-le-Grand

La Ville de Saint-Basile-le-Grand a distribué un total de 105 270 $ en subventions pour l’année 2016. Celles-ci ont été remises à deux organismes principalement (101 500 $), soit la Maison des jeunes La Butte, avec 46 500 $, ainsi que le Centre Multi-Sports, avec 55 000 $. La différence de 3 770 $ a été décernée à des organismes communautaires, culturels et sportifs avec des montants situés entre 50 $ (contribution financière pour l’Opération Nez rouge de la Vallée-du-Richelieu) et 500 $ (pour une fête de Noël de la Table de concertation de la petite enfance de la Vallée-des-Patriotes). D’autres sommes de 500 $ ont aussi été remises, notamment à Football Canada, pour la participation de François Rocheleau au Championnat mondial junior de football à Harbin, en Chine, ainsi qu’à l’Association de ringuette Les Intrépides (appui financier pour la participation d’Audréanne Lavoie, Camille Lavoie, Alyssia Lepage, Charlotte Picard et Véronique Voyer aux Championnats canadiens). La municipalité a payé 350 $ à la Fabrique de Saint-Basile-le-Grand pour une parution dans le feuillet paroissial. Elle a aussi participé à une contribution financière de 300 $ à l’École primaire Jacques-Rocheleau pour son Salon du livre jeunesse et à un appui financier de 150 $ au Centre de femmes L’Essentielle.

Cependant, la remise de subventions et de dons n’est pas la seule façon de faire preuve de générosité. À l’instar de Sainte-Julie, les municipalités de Saint-Bruno et Saint-Basile ont également procédé à plusieurs prêts de salles, d’équipements et de fournitures de local, entre autres pour le Théâtre Saint-Bruno Players, le Club de La Gerbe dorée, le Cercle de Fermières Saint-Basile et le Cercle de Fermières Saint-Bruno, Les Amis-Soleils de Saint-Bruno, la Grande Guignolée des médias, l’École primaire de la Chanterelle, la Maison des jeunes La Butte, le Mouvement scout, la Société des poètes universels francophones, l’AAPARS, la Société d’histoire de Saint-Basile. L’athlète grandbasiloise de snowboard cross pour Équipe Canada, Fanny Girardin, a aussi reçu des sous.