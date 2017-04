Les montagnes de Manon Marchand

Crédit photo : Courtoisie

Re/Max Actif Saint-Bruno

Manon Marchand exposera dans les locaux de Re/Max Actif Saint-Bruno au cours du prochain mois. Avec Terre précieuse, l’artiste peintre présentera ses œuvres du 12 avril au 17 mai et le vernissage aura lieu ce jeudi 13 avril, de 18 h 30 à 20 h.

Manon Marchand couche sur la toile des passages minéraux imprégnés des émotions qu’elle ressent lorsqu’elle part en randonnée pédestre dans les montagnes. En observant les « couleurs de la nature, elle a trouvé la nature de ses couleurs ». Elle exposera cette fois sa collection d’œuvres à Saint-Bruno-de-Montarville : « De plus en plus, je vise des endroits où la montagne fait partie du quotidien des gens. Là où elle est accessible à la randonnée pédestre ou même en ski ou autres sports de plein air », répond au journal Manon Marchand.

« De plus en plus, je vise des endroits où la montagne fait partie du quotidien des gens. Là où elle est accessible à la randonnée pédestre ou même en ski ou autres sports de plein air. » -Manon Marchand

Terre précieuse

« Terre précieuse, comme une pierre précieuse, parce que je veux que l’on perçoive la richesse naturelle qui nous est prêtée. Que l’on réalise le privilège qui nous est accordé, à nous êtres humains, d’être de passage sur terre », explique-t-elle. Pour Manon Marchand, la vue des randonneurs découpés et collés dans ses paysages offre une silhouette abstraite représentant l’intériorité de l’être. Ils sont des personnages multicolores sans nationalité, tous citoyens de la terre. L’artiste précise son objectif avec son exposition Terre précieuse : « Faire faire un pas vers la montagne à ceux qui ne la voient plus, les amener à recréer ce lien avec la nature pour qu’ils retrouvent leur rythme naturel, pour qu’ils se rééquilibrent en tant que terriens et les conscientiser à sa protection. Et partager l’énergie de la montagne avec ceux qui l’apprécient tous les jours. »

En tant que randonneuse, elle soutient que dans les montagnes, tout le monde est égal. En communion avec la nature, tous marchent dans le silence des hautes altitudes pour recentrer leur énergie vers l’essence de l’être. C’est l’humain avant le pays, la religion ou les valeurs.

Pour cette femme, la peinture est depuis longtemps le moyen d’expression. Plutôt taciturne, elle se dit revigorer par les formes, les gestes et les couleurs, qui l’aident à extérioriser ses émotions pour ensuite les comprendre et les communiquer à ceux qui veulent bien les recevoir.

Mentionnons que 25 % de ses ventes seront directement remises à la Fondation Opération Enfant Soleil.

Les locaux de Re/Max Actif Saint-Bruno sont situés au 1592, rue Montarville. L’entrée est gratuite en tout temps.

Plus de détails sur l’artiste, qui expose sur une base permanente à la Galerie O en Art, à Saint-Hyacinthe, sur son site Internet : www.manonmarchand.ca.