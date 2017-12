Les meilleures de François Pérusse

Crédit photo : Courtoisie

Best Ove

Inspiré des 10 tomes de L’album du peuple et de L’album pirate, François Pérusse présente Best Ove, une collection de ses meilleures capsules et chansons.

L’anthologie, qui répond à une demande que les fans sollicitaient depuis un certain temps, est dédiée à son père. D’ailleurs, le disque se termine par la capsule du gars qui magasine les arrangements funéraires, tirée du tome 7. « Je tenais à lui rendre hommage; une grande partie de mon humour, c’est à mon père que je la dois!, lance François Pérusse, en entrevue avec Les Versants. Mon père était un extraordinaire pince-sans-rire, capable de caricaturer la vie humaine. C’était un homme qui parlait peu, mais qui avait toujours quelque chose de songé à raconter. La mort, il la portait en dérision. Afin de me consoler après son décès, à 83 ans, j’ai fait des blagues sur le sujet. »

Pour continuer avec la mort, le Montarvillois écrivait sur Twitter le 27 novembre dernier : « Je dis, avec tristesse, au revoir à Patrick Bourgeois. À ses proches, ses amis musiciens. Aidons à vaincre la maladie. » Sans connaître intimement le chanteur du groupe Les BB, François Pérusse se rappelle l’avoir croisé à quelques reprises, en coulisses lors de galas ou d’événements musicaux. « Je conserve le souvenir d’un gars teinté d’humour, qui aimait rigoler. Quand on perd un artiste québécois, il y a toujours cette tristesse, ce vertige. Partir à un si jeune âge [55 ans], après la maladie, c’est le côté de la vie qui est injuste. »

« Une grande partie de mon humour, c’est à mon père que je la dois! » -François Pérusse

Le Best Ove, un travail de moine

Les capsules et les chansons regroupées sur ce Best Ove ont été remises en scène et augmentées de quelques inédits, rafraîchies, agrémentées, déconstruites et rééditées. L’humoriste y ajoute quelques sketches et éléments nouveaux, et commente certains passages. Vous connaîtrez enfin le véritable nom de la petite Clépétar. « Je me suis amusé à trouver une façon de présenter le tout. Le plus ardu, le plus long aura été d’écouter et de choisir », de poursuivre François Pérusse. Avant de sélectionner les 75 minutes qui se retrouvent sur l’album, celui qui s’enferme dans un studio de Saint-Basile-le-Grand pour travailler avait d’abord récolté 14 heures de matériel. « Un best-off d’humour, c’est plutôt rare… et je crois que ce disque, finalement, est bienvenu dans la tête des gens. »

Quant aux gags, ils proviennent des tomes 1 à 10 et de L’Album pirate. « Le tome 2, que les gens apprécient davantage, et le tome 3 sont bien représentés. Un peu moins pour les tomes 1 et 4. Personnellement, pour le concentré d’humour, la quantité et la qualité des textes, mon préféré est le tome 7, bien sollicité aussi pour le Best Ove. »

Extension Pérusse de L’osti d’jeu

Mais si aujourd’hui des milliers de fidèles peuvent se prévaloir de cet album qui contient un amalgame des Bob Hartley, Louis-Paul Fafard-Allard, du gars qui magasine et Mona, du petit caneton polisson… et des meilleures chansons de François Pérusse – « le seul humoriste de studio », c’est en raison de l’équipe du Randolph, créateur de L’Osti d’jeu. Aujourd’hui, il existe une extension double de 160 cartes consacrée aux 10 tomes de L’album du peuple. Pour François Pérusse, ce Best Ove est d’abord synonyme d’incrédulité. « J’ai pris du temps à acquiescer à la demande des gens parce que je n’ai jamais cru à ça : ce que je déteste appeler une “compilation”. Mais ceux-ci ont continué d’en manifester le désir. Quand la gang de L’osti d’jeu m’a proposé une extension, j’ai compris que ce serait le temps de plaire aux amateurs. J’ai trouvé la proposition amusante. » Étienne Lebeuf-Daigneault, de Randolph, témoigne : « Pour nous, une extension François Pérusse était un rêve! Toute l’équipe est fan, et on entretenait depuis longtemps le désir secret de consacrer une extension aux phrases-cultes de ses albums. François Pérusse est un monument de l’humour. Il a influencé le milieu et continue de le faire : un grand nombre de ses répliques sont devenues cultes ou sont littéralement entrées dans le vocabulaire de milliers de personnes. »

Après la radio, le disque, la télévision, le DVD, et même le jeu de société, M. Pérusse caresse toujours le souhait qu’un jour, son univers soit transposé sur scène. Selon lui, le potentiel existe. « Je suis prêt à écrire le spectacle, le mettre en scène, mais pas question de jouer! Ce n’est pas pour moi. »

Témoignages

Pour avoir participé à des séances de dédicaces et autres rencontres avec le public au cours des 27 dernières années, François Pérusse sait, de par les témoignages reçus, que ses albums servent aussi à remonter le moral des gens. Du bien et du réconfort. « Ça me jette à terre quand j’entends ça. Le Best Ove, c’est aussi un hommage à ça. Le public, je le constate, est toujours là. C’est apprécié, je suis gâté et ça me donne le goût de poursuivre. »

