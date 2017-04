Les Huskies et l’Armada en deuxième ronde

Ligue de hockey junior majeur du Québec

Jean-Christophe Beaudin, Antoine Waked, Joël Teasdale et Thomas Éthier poursuivent leur parcours en séries éliminatoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

En effet, Jean-Christophe Beaudin et Antoine Waked, des Huskies de Rouyn-Noranda, et Joël Teasdale et Thomas Éthier, de l’Armada de Blainville – Boisbriand, sont en action dans la deuxième ronde des éliminatoires de la LHJMQ. Respectivement face aux Saguenéens de Chicoutimi et au Titan d’Acadie-Bathurst.

Après leut triomphe en six parties contre les Mooseheads de Halifax lors du premier tour des séries, les Huskies de Rouyn-Noranda, champions en titre de la coupe du Président, sont maintenant opposés aux Saguenéens de Chicoutimi. Au moment d’écrire ces lignes, c’est l’égalité 1 à 1 entre les deux formations. L’attaquant montarvillois Jean-Christophe Beaudin, qui appartient à l’organisation de l’Avalanche du Colorado dans la Ligue nationale de hockey (LNH), a accumulé en huit rencontres quatre buts et huit passes. De son côté, Antoine Waked, également de Saint-Bruno-de-Montarville, n’est toujours pas de retour au jeu : il a été blessé dès le début de la série contre Halifax en tentant de bloquer un tir. Son absence pourrait se faire sentir chez les Rouynorandiens, lui qui a conclu la saison régulière avec 80 points, dont 39 buts : la meilleure campagne de sa carrière.

La formation de l’Armada de Blainville – Boisbriand a confirmé sa présence au deuxième tour des séries, en disposant des Voltigeurs de Drummondville 4 à 0. Trois des quatre affrontements se sont soldés par un pointage de 4 à 1. En deuxième ronde, elle a rendez-vous avec le Titan d’Acadie-Bathurst et ici aussi, au moment d’écrire ces lignes, c’est l’égalité 1 à 1. Le Julievillois Joël Teasdale a accumulé quatre points en six matchs, alors que son coéquipier, le Montarvillois Thomas Éthier, une recrue au sein de l’Armada, n’a disputé que deux parties depuis le début des éliminatoires.

Les prochains matchs de ces deux séries auront lieu mardi, mercredi et vendredi de cette semaine.

Rappelons enfin que les Montarvillois Alexandre Grisé et Alexis Girard, ainsi que le Grandbasilois Alexandre Lagacé, de l’Océanic de Rimouski, et le gardien de but des Tigres de Victoriaville, Tristan Côté-Cazenave, de Saint-Bruno-de-Montarville, sont en congé. Leurs formations ont été éliminées en quatre duels, respectivement par les Sea Dogs de Saint John et les Saguenéens de Chicoutimi.