Les échos du conseil municipal

Saint-Basile-le-Grand

Voici quelques points importants qui ressortent de l’assemblée du conseil municipal du lundi 6 février dernier, à Saint-Basile-le-Grand.

Pour une rare fois, la salle du Centre civique Bernard-Gagnon était bondée de citoyens, la plupart habitant le chemin Saint-Louis, sur place pour des réponses (voir autre texte).

Le conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt de 146 000 $ relatif à l’acquisition de véhicules (notamment une fourgonnette, une remorque-citerne horticulture, un Turf Tender pour terrain sportif, un serroir à gazon pour terrain sportif).

Le conseil a aussi présenté deux avis de motion pour deux règlements d’emprunt, l’un concernant les travaux de construction d’un sentier piétonnier entre la rue Armand-Charbonneau et la route 116, l’autre par rapport aux travaux de réfection du secteur Pont-de-Pruche.

La municipalité a décidé de renouveler sa participation au programme Changez d’air 2.0. Saint-Basile-le-Grand avait pris part à ce programme en 2012-2013 et selon le maire, la réponse des citoyens avait été un succès.

Dans le but de réduire les émissions polluantes nuisibles à la santé et l’environnement, la Ville a adhéré au programme Changez d’air, visant le retrait ou le remplacement d’appareils de chauffage au bois non certifiés EPA. Un protocole d’entente interviendra sous peu avec l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) afin d’offrir, à nouveau, des incitatifs financiers ayant permis de retirer ou remplacer 6 000 poêles au Québec en 2012 et 2013; 14 propriétaires grandbasilois ont déjà pu bénéficier de ce remboursement. « Il s’agit d’une participation volontaire de nos citoyens », a mentionné Bernard Gagnon, qui précise que Saint-Basile s’engage dans le programme jusqu’à concurrence de 12 poêles ou d’une enveloppe de 1 800 $ par année pendant 3 ans.

Le conseil municipal a aussi procédé à l’adoption de son Plan d’action 2017-2019 de la Politique culturelle de Saint-Basile-le-Grand. Ce Plan d’action prévoit quelques dépenses sur trois ans, dont la réalisation d’un amphithéâtre extérieur et l’embauche d’un employé au poste de coordonnateur culturel, prévues en 2017.

Saint-Basile-le-Grand a également adopté la mise à jour de son Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2017, en plus de renouveler son appui au Regroupement pour un Québec en santé afin de poursuivre des investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif.

Enfin, la Ville s’engage à municipaliser un tronçon d’aqueduc et d’égouts pour le projet de développement du Boisé du Golf, situé sur l’arrière-lot du commerce BMR.

QUESTION AUX LECTEURS :

Pourquoi n’assistez-vous pas aux séances régulières du conseil municipal?