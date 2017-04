L’écho du conseil

La séance du conseil municipal à Saint-Bruno-de-Montarville a été l’occasion de présenter le rapport financier 2016 de la Ville et de reparler de deux dossiers qui tiennent en haleine les Montarvillois : le projet de SPA aux abords du mont Saint-Bruno et la construction de deux ronds-points sur le rang des Vingt-Cinq.

Le rapport financier de la municipalité a présenté un bilan excédentaire de 2,5 millions de dollars. « Il y aura 50 % de cet excédent qui ira pour le remboursement de la dette et une réserve sera consacrée pour de gros projets comme un centre culturel et sportif », a expliqué Martin Murray, maire de Saint-Bruno.

La dette de la Ville à long terme continue quant à elle à de diminuer.

Thérèse Hudon, chef de l’Alliance municipale et conseillère du district 1, a minimisé ces bons résultats en expliquant qu’ils émanaient d’une augmentation des droits de mutation, ainsi que des subventions reçues par la Ville. « Il est facile de sous-évaluer les revenus et de se péter les bretelles après », a-t-elle commenté.

Pétition

Une pétition pour reporter ou annuler la construction de deux ronds-points au niveau de la montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq a recueilli 421 signatures. Il en aurait fallu 516 pour suspendre le projet ou le soumettre à un référendum. Le chantier ne devrait pas dépasser 4,1 millions assumé à 4 % par le gouvernement, 14 % par les citoyens et 82 % par le fonds des carrières situées à proximité.

Aide pour une famille syrienne

Le conseil municipal a voté à l’unanimité une aide estimée à 700 $ pour une famille syrienne nouvellement accueillie à Saint-Bruno-de-Montarville. L’aide consistera essentiellement à leur proposer des activités qu’organise la municipalité.

Skyspa

À la suite d’une plainte auprès de la Commission municipale du Québec (CMQ), la ville a dû reporter la conclusion d’un contrat d’emphytéose avec la société Station Skyspa sur un terrain municipal situé sur le rang des Vingt-Cinq Ouest, aux abords du mont Saint-Bruno. La CMQ doit se prononcer dans un délai de 60 jours sur la façon dont la municipalité a procédé pour changer le règlement de zonage de l’endroit en ajoutant, à la zone résidentielle, une zone commerciale spécialement dédiée à l’implantation de la station thermale Skyspa.

Suppression de postes

Deux postes temporaires de surveillants de nuit pour la période estivale seront supprimés cette année. Ces deux employés faisaient 33 heures chacun, couvrant ainsi toutes les nuits et assurant une présence sur le territoire en cas d’urgence. Le directeur général Guy Hébert a précisé qu’il n’y en avait « pas d’utilité. En cas d’urgence il y a la police, les ambulanciers, les pompiers. En cas de situation particulière, les agents de la ville feront des heures supplémentaires », indique-t-il.

Maisons inondées

Lors des événements de grosses pluies, la semaine dernière, une soixantaine de maisons au sud de la route 116 ont eu leur sous-sol inondé à cause d’un réseau d’aqueduc qui n’a pas la capacité d’évacuer toute l’eau pluviale. Un événement qui arrive régulièrement. C’est ainsi que la Ville, lors de fortes intempéries, doit se déplacer pour installer des pompes. Isabelle Bérubé, conseillère du district 3, a rappelé que « des travaux majeurs seront faits aux aqueducs. C’est inscrit au Plan triennal d’immobilisation (PTI). »

Recouvrement des rues

Une adjudication d’un contrat de travaux de pavage mécanisé a été votée pour le recouvrement des rues et rapiéçage pour l’année 2017 au montant de 183 000 $. « On double le budget de l’an dernier et cela permettra de refaire la surface d’un terrain de basket à Saint-Bruno », a indiqué Martin Guevremont, conseiller du district 4.