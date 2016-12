Le sculpteur-tourneur Roger Laviolette honoré

Le sculpteur-tourneur Roger Laviolette a décroché le prix « coup de cœur » du public lors de son passage au 34e Salon des artisans de Longueuil.

Le Montarvillois Roger Laviolette s’est illustré au 34 Salon des artisans de Longueuil, qui se tenait du 25 au 27 novembre au Théâtre de la Ville. Il s’agissait de son premier passage à l’événement.

Pour M. Laviolette, le fait d’avoir gagné le prix « coup de cœur » du public lui prouve hors de tout doute que les gens aiment ses œuvres. Il en a eu la preuve lorsque le résultat du vote a été annoncé. « J’en ai été profondément touché au cœur », mentionne l’artisan, qui œuvre comme un passionné, sans compter les heures, mais toujours dans un souci de plaire par son travail. Maintenant qu’il a la preuve que les gens apprécient le fruit de ses efforts, il souhaite s’en servir comme carburant pour créer davantage de beaux objets qui feront vibrer à leur tour le cœur des gens.

Selon lui, les visiteurs ont eu un coup de cœur pour ses œuvres parce que le bois est un matériau « noble, simple, sans artifice », qui, par la forme des objets qu’il présente (maisons d’oiseaux), ramène la « vie effrénée que nous menons tous à un sentiment de calme qui nous rapproche de la nature ». « Un petit baume, un petit moment privilégié dans la journée », indique-t-il.

Roger Laviolette en était à une première présence au Salon des artisans de Longueuil, et ce, malgré que l’événement approche de son 35 anniversaire. Auparavant, le Montarvillois était sur le marché du travail, ce qui ne lui donnait pas assez de temps et de liberté pour produire une quantité suffisante de matériel. Maintenant à la retraite depuis trois ans, il y met tout son temps et son énergie, et cela lui a valu cet honneur. M. Laviolette a également pris part à d’autres événements semblables, comme à Boucherville et Varennes, avec succès aussi, mais sans avoir obtenu de prix particulier.

À partir de pièces de bois provenant de plusieurs pays à travers le monde, le sculpteur-tourneur crée des cabanes d’oiseaux miniatures, des fleurs en bois, de même que des masques africains. La diversité des couleurs naturelles ainsi que la gamme de nuances qu’offrent les différents bois donnent aux œuvres de M. Laviolette la richesse et l’originalité recherchées, sans qu’aucune teinture ne soit utilisée. Les essences de bois sélectes proviennent des quatre coins du monde et sont toujours choisies dans un souci de marché écoresponsable.

C’est en regardant travailler son beau-père, un sculpteur de petits objets qui œuvrait pour son plaisir personnel, que Roger Laviolette a découvert l’amour du bois. Il y a pris goût et avec les années, il a appris à réaliser des pièces simples. Plus tard, grâce aux connaissances acquises, le retraité s’est attaqué à des pièces plus complexes.

Le Salon des artisans s’est donné comme mission de « favoriser l’universalité de la communication à travers les arts ». C’est en offrant une vitrine à de jeunes créateurs de l’Association régionale autisme et TED-Montérégie (ARATED-M), que le Salon des artisans de Longueuil a décidé de développer sa mission. Tout en stimulant leur imagination et leur talent par la recherche et l’innovation dans les techniques de production, cette vitrine permet à ces créateurs d’exposer et/ou de vendre leurs œuvres et développe leur sens de l’entrepreneuriat.

Pour plus de renseignements sur Roger Laviolette, visitez le site Internet www.rogerlaviolette.jimdo.com. Ses œuvres sont aussi disponibles à la galerie Dosha, à Beloeil (www.dosha.ca).