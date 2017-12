Tous au Lac du Village pour la Féérie

Crédit photo : Courtoisie

La Féérie au lac du Village revient une fois de plus à Saint-Bruno dès ce vendredi soir, jusqu’à dimanche. Ce sera l’occasion de découvrir des exposants, de faire plaisir à ses proches et de rencontrer le père Noël et d’autres personnages tant aimés par les enfants.

L’organisme Action pour un environnement sain (APES) et le maire Martin Murray affirment qu’il y aura un nombre record d’exposants, soit plus de 80. Sur le site, que ce soit à l’extérieur ou dans le chapiteau chauffé, plus d’une trentaine de maisonnettes abriteront une cinquantaine de producteurs alimentaires et près d’une trentaine d’artisans.

Le Marché de Noël permettra aux citoyens de découvrir et d’acheter une variété de produits tels que des boissons alcoolisées, des produits alimentaires, des bijoux, des soins pour le corps, etc.

Il y aura également de nombreuses activités sur les lieux du marché. En plus des traditions qui reviennent, telles que la décoration de biscuits de pain d’épices, les glissades sur tube et la chasse aux lutins, s’ajoutent de nouvelles activités. Cette année, les visiteurs pourront aussi voir des spectacles de la Pat’Patrouille, de la comtesse d’Harmonia et une prestation d’un orgue de Barbarie. Ils pourront également visiter une ferme d’animaux et les enfants iront se faire maquiller et déguiser dans la nouvelle fabrique de lutins. Bien sûr, le père Noël sera présent samedi et dimanche pour discuter avec les enfants et prendre des photos.

Pour les adultes, il y aura l’exposition d’un minivillage de Noël, un kiosque de la Sépaq, une démonstration d’un tourneur sur bois, une présentation du chef culinaire Pasquale Vari et des prestations des chorales Folles Harmonies et Vox Terra. En guise de clôture, le maire exprimera ses vœux pour les Fêtes dimanche, vers 15 h.

Pour moi, c’est joindre l’utile à l’agréable, soit reconnaître la part de nos producteurs et de nos artisans et faire plaisir à nos proches. » – Martin Murray

Tout le long de l’événement, des camions de rue situés près d’un chapiteau nourriront les visiteurs.

Une fête remplie de signification

Selon le maire, Noël est une fête très importante et la Féérie au lac du Village revêt la même importance à ses yeux. « Pour moi, la période des Fêtes, c’est une période joyeuse et festive. Le Marché de Noël, c’est un lieu de communion, où les gens sont contents de venir à la rencontre de la communauté et de découvrir des choses », raconte Martin Murray.

Le maire souhaite également que la collectivité appuie les producteurs locaux tout en se rassemblant. « Ici, c’est l’endroit parfait pour faire des cadeaux avec des produits locaux, fait-il remarquer. Pour moi, c’est joindre l’utile à l’agréable, soit reconnaître la part de nos producteurs et de nos artisans et faire plaisir à nos proches. »

Collaboration entre les villes

Le marché ne fait pas seulement la promotion des exposants, mais aussi de la collaboration entre les villes. Cette année, les villes de Saint-Bruno et Saint-Basile-le-Grand se sont partagé des maisonnettes pour leurs marchés respectifs. La Ville de Boucherville a aussi prêté des panneaux à Saint-Bruno. « La collaboration entre les villes, je trouve ça plaisant, c’est bien qu’on puisse s’échanger des services ou des outils. On va migrer de plus en plus vers ce modèle-là », d’annoncer Martin Murray.

Dans cet esprit, le maire invite le plus de gens à venir. « Vous êtes tous les bienvenus, peu importe d’où vous venez; ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de vous rencontrer pour finir l’année en beauté », lance-t-il. Si l’on se fie aux dernières années, la Féérie attend plus de 10 000 visiteurs cette fin de semaine.