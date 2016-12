La député fait son bilan

La députée de Montarville, Nathalie Roy, fait le bilan de son année parlementaire.

Parmi tous les dossiers locaux que la députée a eu à traiter, c’est celui de l’ouverture de la Clinique médicale Le Sentier, à Saint-Bruno-de-Montarville qui lui a apporté le plus de satisfaction. « L’ouverture de cette clinique, ça a été le résultat d’un travail d’équipe; d’abord celui des jeunes docteurs Normandin, Bédard, Brossard-Charbonneau et Cournoyer, et d’autres intervenants. De mon côté, j’ai insisté à de nombreuses reprises auprès du ministre de la Santé pour qu’il fasse en sorte que les médecins obtiennent les permis nécessaires afin que la clinique puisse ouvrir rapidement », affirme Nathalie Roy. Dans ce dossier, elle continue à mettre de la pression auprès du gouvernement pour qu’il accepte d’autres médecins qui pourraient renforcer l’équipe présente prochainement.

« J’ai une très bonne écoute à l’Assemblée nationale. J’ai connu Gaétan Barrette et Dominique Anglade lorsqu’ils étaient membres de la CAQ. » La députée de Montarville souligne d’ailleurs que l’essentiel de son travail se fait souvent à l’abri des projecteurs pour faire avancer ses dossiers.

Elle est particulièrement fière d’avoir pu venir en aide à des dizaines d’organismes de la circonscription de Montarville au cours de la dernière année, grâce au programme de Soutien à l’action bénévole. Ce programme vise à encourager différentes initiatives locales et est remis à la discrétion du (ou de la) député : aidants naturels, organismes communautaires, écoles, banques alimentaires, équipes sportives, clubs FADOQ et plusieurs autres. « Les besoins sont grands et divers, et je ne dispose pas d’un très gros budget discrétionnaire. J’ai moins de 61 000 $ à remettre à de nombreux organismes. Les ministres, eux, ont un budget discrétionnaire énorme. »

Au plan national

Au plan national, la députée de Montarville a dénoncé à de nombreuses reprises le sous-financement chronique des soins de santé en Montérégie. « Et loin de se résorber, ce sous-financement a empiré depuis l’arrivée des libéraux au pouvoir en 2014. En effet, de 98 millions de dollars, ce sous-financement est passé à 131,4 millions en mars dernier. Mon collègue François Paradis, député de Lévis et porte-parole de la CAQ en matière de santé, rappelait récemment que ce manque de financement avait des conséquences graves pour 1 million et demi de résidants de la Montérégie. »

Le projet de loi 62, sur la neutralité religieuse de l’État, a également occupé beaucoup de temps dans l’agenda de Nathalie Roy au cours des derniers mois, notamment lors de la commission parlementaire – où des dizaines de groupes ont été entendus. Une écrasante majorité d’entre eux étaient contre le projet de loi. Nathalie Roy les a entendus et a réclamé – à six reprises – que la ministre retire son projet de loi, « ce qu’elle s’obstine à refuser. »

Élection de 2018

La députée de Montarville envisage les élections de 2018 avec optimisme. Lors des dernières élections partielles, le 5 décembre dernier, «les chiffres bruts des voix totales exprimées sont encourageants : la CAQ a recueilli 21 863 des 62 524 votes exprimés en faveur des trois principaux partis, soit près de 35 %, terminant ainsi en deuxième position après le Parti québécois en nombre de votes ».

Nathalie Roy rappelle enfin que de nombreux citoyens de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville lui ont confié au cours des derniers mois « combien ils aimaient les propositions de la CAQ pour protéger la culture et l’identité québécoise, dans un projet qui se trouve à l’intérieur du Canada ».

« Les gens sont tannés du bipartisme à la britannique », conclut-elle.