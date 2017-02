Joël Teasdale parmi les espoirs

Classement de mi-saison du Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey

Joël Teasdale, l’ailier gauche de l’Armada de Blainville – Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), se retrouve au Classement de mi-saison du Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Julievillois Joël Teasdale est classé au 77e rang chez les patineurs nord-américains de la Ligue canadienne de hockey, et au 8e échelon des 28 espoirs provenant de la LHJMQ. Pour le jeune joueur de hockey, se retrouver dans cette liste représente tous les efforts qu‘il a mis dans son sport depuis son enfance. « Je repense à tous les sacrifices que j’ai faits… c’est vraiment un honneur pour moi d’être parmi ces joueurs; être vu comme l’un des meilleurs, ce n’est pas rien! » souligne-t-il au journal.

Selon lui, c’est principalement en raison de son éthique de travail qu’il se retrouve aujourd’hui au classement de mi-saison du Bureau central de dépistage de la LNH. « Je me donne à 100 % dans tout ce que j’entreprends », mentionne l’ailier gauche, dont la vision du jeu et la protection de rondelle sont deux autres aspects qui l’ont aidé à se démarquer.

Au cours de la saison qui se poursuit, le classement sera appelé à changer jusqu‘au repêchage, prévu les 23 et 24 juin à Chicago; Joël Teasdale pourrait donc améliorer sa position comme il risquerait de la voir dégringoler. « Ce n’est pas moi qui décide du classement de ces listes; la seule chose que je peux faire, c’est de ne pas me mettre de pression et de jouer du mieux que je peux », de poursuivre le jeune homme.

Il raconte que son objectif pour le reste de la campagne 2016-2017 dans la LHJMQ sera de tout donner afin d’aider sa formation de l’Armada à gagner. « Le reste arrivera par la suite. »

Un lent début

Joël admet qu’il a connu un lent début de saison, mais qu’à la suite de quelques parties, il a su reprendre la cadence. Il estime qu’actuellement, il joue bien. « Pour ce qui est des statistiques, j’y jette un coup d’œil, mais je crois que ce n’est pas révélateur. Un joueur peut avoir une excellente partie, mais ne pas récolter de points. C‘est bien, mais je dirais que c’est un extra. »

En décembre dernier, l’Armada de Blainville – Boisbriand a acquis lors d’une transaction avec les Screaming Eagles du Cap-Breton le joueur étoile Pierre-Luc Dubois, 3e sélection des Blue Jackets de Columbus lors du repêchage 2016 de la LNH. Est-ce que son arrivée a changé quelque chose à l’organisation de l’Armada? « Je ne crois pas que son arrivée est venue changer l’équipe. Nous avons la même philosophie et nous voulons jouer de la même manière qu’avant les Fêtes. Il est un des joueurs les plus dominants de la ligue, donc il nous aidera certainement à gagner », pense Joël.

« Jouer pour l’Armada m’a permis d’évoluer autant en tant que joueur qu’en tant que personne. J’ai beaucoup gagné en maturité, ce qui m’aide beaucoup dans toutes les facettes de ma vie. C’est ce dont je suis le plus fier. »

À sa deuxième saison avec l’Armada, qui l’a repêché en première ronde en 2015, le Julievillois a amassé 13 buts et 18 aides pour 31 points.

Au moment d’écrire ces lignes, l’Armada de Blainville – Boisbriand est au 4 rang du classement général de la LHJMQ, avec une fiche de 28 gains, 15 revers, 4 défaites en prolongation et 2 en fusillades pour 62 points, à 4 points des Huskies de Rouyn-Noranda.