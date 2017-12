Hausse de 3,7 % du budget d’agglomération

Crédit photo : Saïd Mahrady

Le conseil d’agglomération de Longueuil sera appelé à se prononcer ce jeudi, sur le budget de l’ordre de 354 millions de dollars, en hausse de 12,5 millions par rapport à 2017.

L’augmentation de 3,7 % est attribuable en grande partie à la hausse de 10,2 % de la contribution de l’agglomération, soit 8,2 millions pour l’Agence du réseau de transport métropolitain (ARTM). L’autre montant de 2,3 millions a été réservé à la gestion de l’eau potable et des eaux usées. La part que les villes liées devraient assumer de plus s’élève à 7,4 millions. L’administration de la Ville de Longueuil a atténué cette hausse en allant chercher 4,5 millions à même le surplus. Il faudra attendre la prochaine réunion extraordinaire du conseil d’agglomération pour avoir le montant exact de la quote-part de Saint-Bruno et celle des autres villes liées.

En point de presse vendredi dernier, la mairesse Sylvie Parent a précisé que le montant de 8,2 millions destiné à l’ARTM inclut la hausse attendue d’environ 50 % (4 millions) des services que le Réseau de transport de Longueuil offre aux usagers. « L’autre montant a un rapport avec les prévisions de l’ARTM. Est-ce qu’en 2018, ce sera ça ? On ne le sait pas ». Elle ajoute que des représentations ont été faites pour qu’il n’y ait pas des augmentations constantes sans ajout de services.

328 926 042 $ est le montant des quotes-parts des villes liées.

Sur le plan des revenus, les quotes-parts des villes liées grimpent à 328 926 042 $, alors qu’en 2017, elles étaient de 321 573 461 $. Les autres principaux revenus concernent, entre autres, les amendes et pénalités (6 395 000 $ contre 6 375 000 $), les services rendus (4 276 919 $ contre 3 695 114 $).

Au chapitre des dépenses, on assiste à une hausse de 2,6 % (33,2 millions) dans l’administration de l’agglomération. Un montant de 143 853 570 $ ira à la sécurité publique, soit une hausse de 0,3 %. Celle-ci va permettre au Service de police, notamment, de participer à une escouade contre le proxénétisme et de renforcer la lutte à la prévention de la radicalisation.

Notons que la grosse partie des revenus, soit 93 %, provient des villes liées. En matière de dépenses, 41 % vont à la sécurité publique, 25% au transport en commun, 10 % à l’hygiène du milieu, et 9 % à l’administration.

Un PTI de 134 M$

Le Programme triennal d’immobilisation pour les années 2018-2019-2020 prévoit un investissement de 134 millions. Les gros montants vont essentiellement à la construction d’un centre de recyclage des matières organiques, l’amélioration des équipements en eau potable et le remplacement des véhicules des Services de police et de sécurité incendie.

Par ailleurs, la Ville de Longueuil va procéder à la mise en place d’un Bureau d’inspection contractuelle (BIC) qui va se pencher sur l’octroi et l’exécution des contrats des fournisseurs avec la Ville. La mairesse dit qu’elle va échanger avec ses pairs de l’agglomération à ce sujet lors de la prochaine rencontre de la table des maires. « Idéalement, c’est ça ce qui devrait se faire. On a beaucoup de gros contrats qui reviennent à l’agglomération. On verra comment le partage se fera, peut-être à l’intérieur des frais d’administration », a affirmé Sylvie Parent.

Question :

Le Bureau d’inspection contractuelle doit-il se pencher sur les contrats de l’agglomération?