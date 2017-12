En mémoire de Marie-Thaïs

Crédit photo : Courtoisie

Collecte de sang

Une nouvelle collecte de sang en la mémoire de Marie-Thaïs, décédée en 2012 des suites d’une leucémie, aura lieu au Centre civique Bernard-Gagnon de Saint-Basile-le-Grand, ce mardi 12 décembre, de 13 h 30 à 20 h. L’objectif est fixé à 130 donneurs.

Décédée à l’âge de 2 ans et 11 mois à la suite d’une leucémie lymphoblastique, Marie-Thaïs a reçu plus de 123 transfusions et une greffe de cellules souches issues de sang de cordon. Sa famille remercie tous les donneurs de sang d’honorer la mémoire de la petite fille en aidant tous ceux qui se battent toujours contre la maladie. « Cette année, nous tiendrons la 5 collecte de sang à la mémoire de notre belle Marie-Thaïs. Cinq ans se sont écoulés depuis son départ, et il est important pour nous de poursuivre nos efforts afin de redonner ce que notre fille a reçu », expliquent les parents.

130 donneurs C’est l’objectif de cette collecte de sang.

Ils seront présents afin d’accueillir les donneurs qui viendront par ce geste même rendre hommage à Marie-Thaïs.

Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs en composant le 1 800 343-7264. Vous pouvez aussi consulter la section SANG (Est-ce que je peux donner du sang?) du site Web d’Héma-Québec pour parfaire vos connaissances.

Le Centre civique Bernard-Gagnon est situé au 6, rue Bella-Vista.