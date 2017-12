Échos du conseil de Saint-Bruno

Crédit photo : Marianne Julien

C’est dans une salle moins comblée qu’à l’habitude que s’est tenue la séance extraordinaire du conseil municipal, la dernière de l’année, le 11 décembre. Il s’agissait d’un deux en un, puisque que le budget pour 2018 a été adopté dans une première séance, suivie d’une deuxième pour des points devant être adoptés ou autorisés avant la fin de l’année.



En plus d’adopter le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2018 et d’autoriser certaines dépenses, le maire Martin Murray a annoncé les nominations des membres du conseil au sein du comité de suivi de l’îlot Natrel, tel que révélé par celui-ci la semaine dernière. Il s’agit de Jacques Bédard, conseiller du district 7, de Martin Guevremont, conseiller du district 4 et du maire lui-même, en plus d’une dizaine de citoyens qui n’ont pas encore été confirmés.

« Comme ça se passe dans son district, il était normal que M. Bédard soit là et pour M. Guevremont, comme il est membre élu au comité consultatif d’urbanisme, on le voulait aussi dans ce comité-ci, dit le maire, pour expliquer ses nominations. C’est un comité de suivi qui a été mis sur pied pour accompagner toutes les modifications ou les transformations qui sont envisagées et envisageables.»

Le comité sera piloté par le Centre d’écologie urbaine de Montréal, un organisme à but non-lucratif. Selon le maire, la première rencontre devrait avoir lieu en janvier, où les citoyens siégeant au comité seront connus. « On devrait aller à la rencontre de la population, ça fait partie du processus consultatif en attendant qu’on ait une politique claire », renchérit le maire.

« À chaque année ils sont ajustés. Grosso modo, c’est autour de l’inflation. » – Martin Murray, à propos de la hausse des tarifs

Modifications sur la tarification

Le conseil municipal a approuvé la modification du règlement sur la tarification afin de modifier certains tarifs. Plusieurs d’entre eux seront modifiés, tels que la réservation de salles, la location d’équipements, l’utilisation de véhicules ou d’équipement de la Direction des travaux publics et l’émission de permis et certificats, pour ne nommer que ceux-ci. Le maire assure que ces modifications sont tout à fait normales : « à chaque année ils sont ajustés. Grosso modo, c’est autour de l’inflation. »

Toutefois, après une intervention de la conseillère Louise Dion, les frais en lien avec le certificat d’autorisation pour les rampes d’accès seront à réviser et seront probablement adoptés à la prochaine séance ordinaire en 2018. « Dans un souci de cohérence dans le fait qu’on veut être une ville qui améliore l’accessibilité des personnes handicapées, j’ai demandé qu’on n’ajoute pas la nouvelle tarification », a-t-elle amendé.

Tarification pour les piscines

Lors de l’adoption du règlement imposant les taxes foncières, compensations et tarifs pour l’exercice financier de 2018, les conseillers Marilou Alarie et Joël Boucher ont exprimé leur inconfort sur la tarification de 44 $ sur les piscines. Selon eux, il s’agirait d’une taxe inéquitable puisque la question de la consommation de l’eau pour les propriétaires de piscine n’est pas encore claire. De plus, les propriétaires de spa ou de gicleurs n’auraient toujours pas besoin de payer cette taxe.

Le règlement a tout de même été adopté, mais le maire, qui assure que cette pratique n’est pas nouvelle et qu’elle se fait beaucoup ailleurs, a lancé que le comité se pencherait sur cette question en 2018 pour le budget de 2019.

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le 22 janvier 2018.