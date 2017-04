Deuxième Plan vert à Sainte-Julie

Sainte-Julie a dévoilé son deuxième Plan vert le mercredi 12 avril.

La municipalité multiplie les annonces dernièrement. Après la mise en place de sa première Politique de saines habitude de vie, elle dévoilait, le 12 avril, son deuxième Plan vert aux médias, un plan qu’elle soulignera avec la distribution gratuite à ses citoyens de 1000 iris versicolores le 22 avril, à l’occasion du Jour de la Terre. L’emblème floral de Sainte-Julie sera offert entre 10 h et 14 h à l’avant de la bibliothèque municipale.

« La nouvelle édition du Plan vert a été adoptée le 4 avril. Elle s’inscrit en continuité avec la version précédente, datant de 2009 et réalisée à plus de 85 %. Nous continuerons ainsi à réduire notre empreinte écologique individuelle et collective, et ce, pour le bien des générations actuelles et futures », explique Suzanne Roy, la mairesse de Sainte-Julie.

Le nouveau Plan vert contient des mesures relatives à l’eau potable, l’air, la mobilité durable, la nature, l’efficacité énergétique, les matières résiduelles, les sols, les nuisances et, enfin, la gestion municipale.

« Le Comité de l’environnement a réalisé un travail colossal pour élaborer ce plan d’action. Je tiens donc à remercier les membres qui y participent en ma compagnie, soit les citoyens Isabelle Moïse, Élyse Claude Léveillé, Martin Archambault, Éric Dupuis et Richard Gouin, ainsi que la conseillère municipale Lucie Bisson, Pierre-Luc Blanchard, directeur du Service de l’urbanisme, et Linda Boucher, inspectrice en environnement/bâtiment », lance Isabelle Poulet, présidente du Comité et conseillère municipale.

« Nous remercions aussi les quelque 530 citoyens du groupe témoin de la Ville de Sainte-Julie qui nous ont guidés dans l’élaboration du plan d’action. C’est un beau travail d’équipe qui démontre que les citoyens accordent une grande importance à l’environnement », ajoute Lucie Bisson, conseillère municipale et membre du Comité de l’environnement.