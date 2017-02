Deux entreprises montarvilloise en lice

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie a procédé au dévoilement des dix finalistes du concours « LADN Montérégie, édition 2017 », le 24 janvier à Saint-‐Hubert. Deux proviennent de Saint-Bruno-de-Montarville.

Éloïse Beaulé, de District 1 Lasertag, et Pierre Néron, de Cristal Innovation, deux entreprises de Saint-Bruno-de-Montarville, ont été sélectionnées parmi les 10 finalistes.

« Le concours, qui en est à sa deuxième édition, vise à reconnaître le leadership, l’audace, la détermination et l’esprit novateur des entrepreneurs de la région. LADN Montérégie a le vent dans les voiles, puisque trente-‐sept candidatures ont été présentées cette année », expliquent les organisateurs.

District 1 Lasertag

Plongé dans un environnement futuriste et industriel fluo, vêtu d’une veste électronique et de votre émetteur laser, il faut défendre sa base. Plus vous toucherez de membres de l’équipe adverse, plus vous marquerez de points. Plusieurs options de jeu sont disponibles.

Cristal Innovation

Pierre Néron, le fondateur de Cristal Innovation, est aussi le concepteur de l’équipement qu’il compte bientôt voir dans toutes les stations-service du Québec et ailleurs. Il souhaite mettre fin au bidon de lave-glace en proposant la première station où l’on peut en faire le plein en payant au millilitre.

Comme pour l’essence, les stations lave-glace permettent aux usagers de remplir leur véhicule ou leurs bidons de lave-glace en payant à la pompe. Un concept unique qui simplifie le remplissage pour le consommateur, a un impact positif direct sur l’environnement et élimine complètement la gestion des bidons pour le distributeur, en plus de générer des revenus.

Comme ces deux entrepreneurs, le Potager Mont-Rouge Halte Gourmande à Rougement; Les Répertoires Plik et ici PME WEB à Boucherville; idos42.2 à Saint-Hyacinthe; Zéro Chaos/Chaos Free de Boucherville; La Flèche, Physiothérapie Mère Enfant à Saint-Lazare; DISTRACTION à Longueuil; Équipements sportifs Un par Un à Shefford et ELEMENTS Planification Urbaine à Varennes sont les heureux finalistes.

Le 22 mars

Le 22 mars, l’événement « LADN Montérégie, édition 2017 » couronnera les quatre gagnants de ce concours qui mériteront, pour la première fois cette année, des bourses d’une valeur de 6 500 $. Cette journée de conférences et d’ateliers, qui se tiendra à l’Espace Rive-‐Sud à La Prairie, sera animée par Manuel Hurtubise. La porte-‐parole de cet événement est Marie‐Philip Simard, de l’entreprise Chic Marie.

À propos de la TAEM

La Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie (TAEM) a été mise en place afin de répondre à un souci de concertation issu de la tournée de consultation sur la Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat réalisée dans l’ensemble des régions du Québec à l’automne 2010. Sa mission est de développer et valoriser l’entrepreneuriat, ainsi que la profession d’entrepreneur par la réalisation d’activités et de projets concrets.

Composée majoritairement d’entrepreneurs participant à différents comités de travail, la TAEM propose et réalisen des projets concrets « pour et par des entrepreneurs » afin de stimuler l’entrepreneuriat en Montérégie et participer à sa richesse collective.