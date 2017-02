Deux auteures en séances de dédicaces

Crédit photo : Archives

Le 11e Salon du livre jeunesse de Longueuil

Les auteures Marie-Chantal Plante et Céline Gagnon, respectivement de Saint-Basile et de Sainte-Julie, seront du 11e Salon du livre jeunesse de Longueuil. L’événement se déroule du 10 au 12 février.

La première sera sur place afin de promouvoir et de dédicacer des exemplaires de sa trilogie Elliott, chasseur d’ombres, dont le dernier tome, Le combat, aura été officiellement lancé le 5 février à la bibliothèque Roland-LeBlanc, à Saint-Basile-le-Grand. Marie-Chantal Plante sera au kiosque des éditions AdA les trois jours, soit vendredi (de 9 h à midi et de 13 h 30 à 18 h), samedi (de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 h) et dimanche (de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 h). « Je suis très contente de participer au Salon du livre jeunesse de Longueuil! C’est une première pour moi… et, j’espère bien, pas la dernière! Comme c’est un salon organisé spécifiquement pour mon public, je m’attends à y faire beaucoup de belles rencontres! » mentionne au journal la Grandbasiloise, très heureuse à l’idée de présenter, enfin, une série complète, puisque son tome 3, le dernier de la saga, vient tout juste d’être publié. « Ça le rend encore plus excitant! »

La deuxième se retrouvera sur la scène JELITOU le samedi 11 février à 11 h pour Bienvenue au pays de la féerie, une animation gratuite pour les enfants de 6 à 11 ans. Un atelier dans lequel les jeunes découvriront l’univers fantastique des fées avec des capsules d’information, des devinettes, des questions, des cartes féeriques et des projections. Céline Gagnon sera aussi en séance de dédicaces le samedi, de 9 h 30 à 13 h, pour son ouvrage Balades aux pays de la féerie, rédigé en collaboration avec sa petite-fille, Marie-Jeanne Leblanc. Un guide des fées que la Julievilloise a écrit à distance avec Marie-Jeanne, qui demeure à Winnipeg, au Manitoba. « Nous avons travaillé ensemble sur ce projet, d’abord pour nous amuser, mais ensuite, ç’a fait boule de neige et nous avons décidé de le publier », explique Céline Gagnon, qui compte utiliser la technologie Skype lors de son animation au Salon du livre jeunesse, puisque sa petite-fille y prendra part, à distance. « Ça fonctionne très bien! Je suis la gardienne des mots, et Marie-Jeanne est la gardienne de la technologie! C’est elle qui m’a entraînée dans ce giron. » Ce n’est pas la première fois que Mme Gagnon sera présente à ce haut lieu de la culture organisé pour les jeunes. Pour elle, c’est chaque fois un réel bonheur. « C’est l’occasion de prendre contact avec de belles petites personnes en devenir. »

Céline Gagnon a également publié un roman historique aux éditions Gid, De mai en mai – Mathilde, Rose-Anne, Élise, qui raconte le parcours de trois femmes du début du XXe siècle. Elle travaille également sur un « conte pour adultes avertis », Voyage entre deux mondes, dans lequel l’auteure redéfinit le vieillissement, l’âge d’or et les valeurs établies; un livre qui serait disponible dans les semaines à venir chez Éditeur en ligne. « C’est un vrai bonheur d’écrire, parce que ça nous permet de mieux comprendre les choses. J’écris pour moi, mais c’est toujours amusant d’être lue », poursuit Céline Gagnon.

De son côté, Marie-Chantal Plante, qui vient de soumettre un nouveau manuscrit à son éditeur (l’histoire d’une maison hantée pour les jeunes), espère « passer du bon temps et faire de belles rencontres ». « Si j’ai la chance de recevoir de beaux commentaires de lecteurs ayant lu les tomes 1 et 2, et qui ont hâte de lire le tome 3, ce sera la cerise sur le sundae! » Et pour ce nouveau manuscrit… est-ce que cette histoire verra le jour? « J’en serais bien heureuse, car je me suis encore fait prendre à m’attacher à mes personnages », de conclure l’écrivaine.

Le 11e Salon du livre jeunesse de Longueuil se déroulera au Théâtre de la Ville, à la Salle Jean-Louis-Millette.