Des paniers de Noël pour près de 80 familles

Crédit photo : Frank Jr Rodi

Une trentaine de bénévoles se sont relayés hier afin de distribuer tout près de 80 paniers de Noël à des familles dans le besoin. Un projet communautaire, complémentaire à la Guignolée, que chapeaute la paroisse Saint-Bruno-de-Montarville.

Parmi ces 80 demandes, il y a beaucoup de familles avec de jeunes enfants, certaines monoparentales, et aussi plusieurs personnes âgées, notamment quelqu’un de 93 ans. La liste des familles nécessiteuses a été compilée par le Centre d’action bénévole (CAB) Les p’tits bonheurs au cours des dernières semaines. « Tout est pris en charge par les gens de la paroisse, tout est coordonné, alors pour ces familles, je présume que cette distribution des paniers de Noël est synonyme de grand soulagement », mentionne au journal le responsable des paniers de Noël à Saint-Bruno-de-Montarville, Léo Gravelle.

Fidèle à sa tradition, la paroisse Saint-Bruno a amassé cette année une bonne quantité de denrées dans le cadre de la Guignolée, qui se déroulait le 27 novembre dernier. Plus de 200 boîtes ont aussi été collectées auprès des points de chute, tels marchés d’alimentation, pharmacies, banques, caisse, écoles privées et publiques, garderies et à l’église de Saint-Bruno.

« Pour ces familles, je présume que cette distribution des paniers de Noël est synonyme de grand soulagement. » – Léo Gravelle

Les familles (4 de plus que l’année dernière) ont reçu des paniers de Noël constitués de denrées non périssables amassées lors de cette journée de novembre, mais aussi de denrées périssables, de produits hygiéniques ainsi que de cadeaux. Carottes, oignons, patates, caisse de clémentines, jambon, tourtière, dinde pourraient notamment se retrouver dans les paniers, selon les demandes de chaque famille. « Cette année, nous allons remettre de 350 à 400 cadeaux », nous informe la responsable des cadeaux de Noël, Nadia Serli.

Le 15 décembre dernier, à l’invitation de M. Gravelle, le journal visitait les locaux de cette organisation communautaire, dans lesquels une trentaine de bénévoles, dont des femmes et des adolescents, triaient et préparaient les paniers en vue de la distribution de ce mercredi.

Nul besoin de préciser que les conditions d’emballage et les dates de péremption ont été soigneusement vérifiées par les bénévoles. Quant à eux, les cadeaux ont été généreusement achetés par des paroissiens/citoyens.

Le responsable termine en remerciant chaleureusement les donateurs qui se sont investis dans cette opération de partage, ainsi que la Fondation du Club Richelieu, le Club Lions, Natrel… et il rappelle que tous les surplus qui ne pourront être distribués dans les paniers retourneront au CAB afin d’aider les gens dans le besoin au cours de la prochaine année.

QUESTION AUX LECTEURS :

Avez-vous déjà fait la demande d’un panier de Noël?