Des honneurs décernés

Gala Prix Reconnaissance Canada 150

Une vingtaine de distinctions ont été décernées le 3 décembre dernier lors du 1er Gala Prix Reconnaissance Canada 150. L’événement, organisé par le député de Montarville, Michel Picard, s’est déroulé au Centre Marcel-Dulude, à Saint-Bruno.

La cérémonie avait pour objectif de souligner l’apport des citoyens de la circonscription de Montarville à la communauté par leur histoire, leurs valeurs, leurs réalisations, et l’impact qu’ils ont sur celle-ci. Michel Picard nous a expliqué la raison de ce gala de reconnaissance : « Un tel gala est nécessaire parce que trop peu souvent, nous prenons le temps pour féliciter ceux qui réalisent des exploits personnels ou en groupe. Il y a peu d’événements où on prend le temps de souligner les efforts de ceux qui servent de modèles et qui améliorent la qualité de vie de notre communauté. »

« À une époque où l’individualisme prend de plus en plus de place dans notre quotidien, il faut créer ce genre d’événement pour rencontrer le bien collectif. » – Michel Picard

Les honneurs étaient distribués selon différentes catégories : scolaire, sports, arts et culture, services communautaires et bénévolat.

Scolaire

Laurie-Anaïs Fournier a été la première lauréate du Gala Prix Reconnaissance Canada 150; elle a remporté le prix Coup de cœur pour avoir surmonté plusieurs épreuves. La Montarvilloise a notamment appris le langage des signes, en plus de devenir députée de son école deux années. « Laurie-Anaïs est notre vedette invitée », a tenu à dire Michel Picard, avant de lui faire lire un document écrit par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans lequel il souhaitait la bienvenue à tous. Léa-Rose Brouillard, une étudiante de Sainte-Julie, et Marie Fragasso, une enseignante de Saint-Bruno à la retraite et mère de cinq enfants, ont également été honorées. « Il s’agit de notre première édition, on se réchauffe!, a lancé le député Michel Picard. Dans cette catégorie, nous avons reçu peu de candidatures. Néanmoins, elles sont inspirantes. »

Sports

Les efforts du Montarvillois Samuel Di Pasquale (athlétisme), du Julievillois Jérémy Tremblay (natation) et du couple grandbasilois Laury-Ann Beaulieu-Lemay et Benjamin Bernatchez (patinage artistique) ont aussi été soulignés lors de cette célébration.

Arts et culture

À la suite d’une courte apparition vidéo du fondateur du Cirque du Soleil et Montarvillois Guy Laliberté, trois distinctions ont été offertes dans la catégorie arts et culture. L’auteur, peintre et sculpteur de Sainte-Julie, Toussaint Riendeau, les membres de la troupe de Théâtre Saint-Bruno Players, de même que l’artiste peintre de Saint-Basile Chantal de Serres ont défilé sur la scène du Centre Marcel-Dulude.

Services communautaires

Dans cette catégorie, les hommages sont allés à quatre organismes qui répondent au secours des gens moins bien nantis : le Centre de bénévolat de Saint-Basile, le Centre d’action bénévole L’envolée de Sainte-Julie et de manière ex æquo, Minta et le Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs, deux entités montarvilloises.

« À une époque où l’individualisme prend de plus en plus de place dans notre quotidien, il faut créer ce genre d’événement pour rencontrer le bien collectif, le mieux-vivre ensemble et l’harmonie communautaire à la une de nos préoccupations », explique Michel Picard au journal Les Versants. Selon lui, la présence de ces quatre organismes communautaires est synonyme de bonnes et de mauvaises nouvelles : « Cela veut dire que ces gens font leur travail et aident les autres; ça veut aussi dire que les besoins sont criants. »

Bénévolat

Plus d’une quinzaine de noms avaient été soumis par des pairs ou des gens de l’entourage. Finalement, les honneurs ont été distribués à sept bénévoles : les Montarvillois Marcel Babeu (Les p’tits bonheurs) et Marc Savard (sport amateur), les Julievillois Jean-Luc Dalpé (Centre du sport et de la culture ) et Richard Greaves (Club Lions), les Grandbasilois Richard Pelletier (Société d’histoire) et Jean-Pierre Reinesch (Club de la Gerbe dorée), de même que l’Hubertin Réal Dubois (divers organismes).

D’après M. Picard, il s’agit d’un « remerciement bien mérité, un mot d’encouragement à continuer dans la même veine ». Il ajoute : « Une incitation aux membres de notre communauté à poursuivre dans la voie tracée par ces hommes et ces femmes que l’on côtoie tous les jours, sans vraiment rien remarquer. »

Les gagnants de cette première ont reçu la médaille commémorative du 150 anniversaire du Canada. Fait à noter, les épinglettes ont été façonnées à partir de tuiles de cuivre recyclées qui, autrefois, formaient la toiture du Parlement du Canada, de 1918 à 1996.

La performance tout au long de la soirée des musiciens du Big Band Blue Dynamic, de l’École secondaire André-Laurendeau, a été soulignée à la fin de l’événement par le Prix du député, une bourse de 1 000 $ remise au Programme jazz-école d’André-Laurendeau.

« Les finalistes et les lauréats peuvent être fiers de ce qu’ils accomplissent et doivent accueillir la reconnaissance que la communauté leur paie puisque, dans la plupart des cas, c’est cette dernière qui nous a soumis leur candidature. Il est important qu’ils ou elles sachent que leurs pairs saluent leur travail et leur implication sociale et communautaire », de conclure Michel Picard.

QUESTION AUX LECTEURS :

Souhaiteriez-vous voir davantage de cérémonies de reconnaissance dans votre municipalité?