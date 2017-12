Déjà 221 raccompagnements

Opération Nez rouge dans la vallée du Richelieu

Le service de raccompagnement d’Opération Nez rouge se poursuit jusqu’au 31 décembre dans la vallée du Richelieu et partout ailleurs au Québec.

Au moment d’écrire ces lignes, 200 bénévoles ont effectué 221 retours à la maison en toute sécurité dans le cadre de l’Opération Nez rouge de la vallée du Richelieu. Cela représente 5 jours d’activité, soit les 1er, 2, 7, 8 et 9 décembre. « Ces chiffres marquent une légère hausse de 10 % par rapport à l’an dernier à la même date », indique le coordonnateur d’Opération Nez rouge dans la région, Daniel Doucet.

Plus précisément, 36 et 32 raccompagnements ont eu lieu lors de la première fin de semaine d’opération du service, soit les 1er et 2 décembre.

Pour les dates des 7, 8 et 9 décembre, les bénévoles ont procédé respectivement à 17, 63 et 73 retours sécuritaires.

Encore plusieurs jours en fonction

La 25e campagne d’Opération Nez rouge de la vallée du Richelieu est loin d’être terminée. Celle-ci sera en service durant plusieurs autres soirées étalées jusqu’au 31 décembre. Les conducteurs volontaires de l’organisme seront encore sur les routes lors de ces dates : les 15, 16, ainsi que du 21 au 25 et du 28 au 31 décembre.

Lors de la première fin de semaine d’activités de l’organisme, la grande popularité de son service de raccompagnement a été constatée. Quelque 5 055 bénévoles ont pris la route pour offrir 6 653 raccompagnements dans 61 communautés au Québec. Après deux fins de semaine, le bilan est rendu à 18 018 raccompagnements et 13 275 porteurs du dossard rouge. Selon le directeur communications et marketing d’Opération Nez rouge, David Latouche, les chiffres provinciaux sont plutôt stables : « Toutefois, nos deux plus grosses fins de semaine seront les deux prochaines! » Pour les responsables de l’organisme, c’est également signe que les Québécois ont à cœur de rendre leurs routes plus sécuritaires et souhaitent prendre part à un classique du temps des Fêtes, tant comme utilisateurs que comme bénévoles.

Notons que l’Opération Nez rouge de la vallée du Richelieu couvre le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Beloeil, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Amable ainsi que Saint-Mathieu-de-Beloeil.

25 ans

Pour Daniel Doucet, cette 25e campagne est intéressante. « C’est grâce à l’implication de nombreux bénévoles que nous soulignons ce 25e anniversaire. Par leur geste, ils ont contribué à garder les routes sécuritaires pendant toutes ces années. » M. Doucet est le chef de file dans la région depuis près de 15 ans avec la collaboration des membres du Club optimiste de McMasterville. D’après cet homme, année après année, la prévention permet de faire toute la différence.

