Défilé de Noël de Sainte-Julie: une tradition depuis 20 ans

Crédit photo : Archives

Les citoyens de Sainte-Julie assisteront au Défilé de Noël, qui célèbre ses 20 ans ce samedi. Depuis deux décennies, le défilé sème la joie et l’esprit de Noël.

Cette tradition, qui a commencé en 1998, est toujours très attendue et est tout aussi importante pour les citoyens que pour le président de l’organisme qui est à sa tête, Philippe Langlois. « Ça me tient vraiment à cœur depuis le début, raconte-t-il. Sainte-Julie est une ville familiale : on sait qu’on est attendus chaque année et on aime mettre de la lumière dans la vie des gens. Si on regarde ce qui se fait ailleurs dans la région, ce n’est pas comparable. »

Les citoyens pourront voir 13 chars allégoriques décorés et illuminés défiler devant leurs yeux. Parmi les attractions, il y aura de nombreux personnages tels que le père Noël, des lutins, des mascottes et des troupes de danseurs. Cette année, une nouveauté : un char allégorique qui mettra en scène une maison de bonbons.

Comme d’habitude, le défilé entamera son parcours vers 18 h face au centre commercial des Hauts-Bois sur le boulevard des Hauts-Bois et parcourra 4 km dans la ville, pour finir sa course près de l’épicerie IGA vers 20 h 30.

De 1998 à 2017

Philippe Langlois a entamé sa longue histoire avec le Défilé de Noël lorsque son créateur, Carol Ringuette, lui a demandé de conduire un autobus sans toit en 1998. Depuis, les choses ont beaucoup changé. « On a commencé dans le temps avec six ou sept chars, c’étaient des voitures de foin tirées par des tracteurs et c’était pendant le jour, se rappelle le président. Aujourd’hui, on a près d’une quinzaine de camions faits pour ça, fournis par la famille Lussier. Les technologies ont aussi évolué depuis la première édition : c’est peu de dire que les décorations et les animations sont devenues de plus en plus impressionnantes! »

Un bain de foule

Chaque année, le Défilé de Noël attire plus de 10 000 spectateurs. L’organisateur a tenu a rappeler aux gens de s’habiller chaudement, d’arriver en avance et d’apporter des objets lumineux ou des instruments de musique pour participer aux animations. Plusieurs partenaires et commerçant locaux seront présents sur les lieux avec des boissons chaudes.

Le défilé compte plus de 300 bénévoles chaque année, mais Philippe Langlois avoue que de nouveaux candidats ne feraient pas de tort. « Après 20 ans, on commence à en perdre quelques-uns; donc, on est à la recherche de bénévoles pour nous aider à faire de ce défilé un succès. » Comme quoi il n’y aurait pas que le père Noël qui a besoin de ses lutins!