Concours de Dessin de Noël

Crédit photo : Florence St-Jean

C’est le 12 décembre dernier qu’avaient lieu les tirages au hasard du concours Dessin de Noël. Félicitations à Rose Boily, 7 ans, de Saint-Bruno, Sarah Guilbault, 11 ans et 1/2, de Saint-Basile-le-Grand, Florence St-Jean, 7 ans, de Saint-Basile-le-Grand, et Louis-Félix Champoux, 5 ans, de Saint-Bruno. Nos quatre gagnants ont obtenu 125 $ en prix, gracieuseté de nos commanditaires : Au Royaume du Vrac, la pharmacie Jean Coutu de Saint-Bruno, Provigo Le Marché de Saint-Bruno, Sports Excellence Mont St-Bruno et la Rôtisserie St-Hubert de Saint-Bruno. L’équipe des Versants vous présente quelques-uns de ses coups de coeur. Merci à tous les participants et de joyeuses Fêtes!