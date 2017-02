Complet pour Simon Leblanc

Centre Marcel-Dulude

L’humoriste Simon Leblanc sera au Centre Marcel-Dulude ce samedi 4 février, à 20 h. À Saint-Bruno-de-Montarville, il présentera son premier spectacle solo, Tout court, à guichets fermés.

Simon Leblanc est en tournée à travers la province pour son premier spectacle solo. Un spectacle qui met en vedette l’humoriste sans aucun artifice. Pas de décor, pas de musique, pas de mise en scène et pas d’entracte! Mais pourquoi couper dans la guirlande? Pour que le rire et les histoires déjantées puissent prendre toute la place dans l’imagination. Tout court se veut une heure et demie de plaisir ininterrompu qui vous paraîtra comme un rapide 15 minutes!

Simon Leblanc est également en tournée pour quelques dates à Montréal et Québec, cette fois pour sa deuxième production, Malade, encore en mode rodage.

Actuellement en tournée au Saguenay, l’humoriste n’était pas disponible pour répondre aux questions du journal. (FR)