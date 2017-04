Chronique jeunesse

Un texte de Guillaume Roy-Grondin, intervenant à la Maison des jeunes La Butte

À travers cette chronique, je me permettrai une tentative d’éveiller les consciences politiques en rappelant une citation de Rabelais : « L’ignorance est la mère de tous les maux ».

La politique (vie en communauté) s’intéresse à tout. On pense souvent à tort que la politique est réservée et ne s’intéresse qu’aux adultes, puisque ça implique une prise de décision. Détrompez-vous, elle s’intéresse aussi à la jeunesse; après tout, c’est l’avenir d’une société dont on parle. Lorsque vient le temps de sonder une jeune population, une population adolescente fréquentant le secondaire, l’institution passe nécessairement par l’intermédiaire des parents ou des tuteurs légaux pour récolter des données.

Imaginez votre enfant en pleine semaine scolaire; il vous demande pourquoi la direction de l’école a utilisé la votation pour le port d’uniforme obligatoire chez les élèves et pourquoi elle n’a pas demandé à ceux-ci ce qu’ils en pensaient. Pourtant, la direction avait demandé « à vous »! Loin de moi l’intention de partir un débat quant au port de l’uniforme obligatoire dans les écoles; mon point vise plutôt à faire réfléchir quant aux possibles avantages d’une initiation à la politique dès l’adolescence. Je crois juste qu’il est tout à fait naturel de voir avec l’échantillon visé ce qu’il pense des décisions prises à son égard.

Imaginez à nouveau votre enfant : 18 ans, fier d’être adulte et d’avoir enfin le droit de participer à la vie politique et de voter. On lui explique que maintenant il a le pouvoir, une fois tous les quatre ans, d’élire quelqu’un qui va gouverner le bateau avec ses matelots. Cependant, comment choisir un bon capitaine? Le plus beau sourire? Le plus beau complet? Le sophiste qui parle le mieux? Le parti pour qui tes parents ont toujours voté?

Ce jeune adulte réalise ainsi qu’il aurait peut-être eu intérêt qu’on lui donne une certaine éducation politique pendant son parcours au secondaire. Certes, plusieurs diront qu’il est de la responsabilité des parents d’introduire son enfant à la vie politique. Cependant, cela s’avère difficile lorsque celui-ci est à l’école à raison de cinq jours par semaine et qu’on a tendance à en parler une semaine avant de mettre le papier dans l’urne et à clore le sujet le soir même pendant le souper.

C’est notamment pour cette raison que La Maison des jeunes La Butte a pris comme engagement, au moyen du comité jeunesse, de donner certains pouvoirs décisionnels aux adolescents entre 12 et 17 ans qui fréquentent l’organisme. Par exemple, ils ont le pouvoir de décider des activités qu’ils aimeraient bien faire entre eux et ils s’assurent de garder l’œil affûté pour le matériel nécessaire à acheter ou à remplacer dans le local. Le comité a pour but de les responsabiliser quant à la prise de décision au sein de l’organisme et de leur faire prendre conscience des impacts de leurs choix au sein de leur communauté.