Chouro expose à Saint-Bruno

Artiste peintre

L’artiste peintre Chouro propose l’exposition Regards intérieurs, à ReMax Actif Saint-Bruno, du 14 décembre au 11 janvier 2018. Un vernissage a lieu ce jeudi 14 décembre, de 18 à 20 h.

Pendant ses années d’enseignement au collège de Maisonneuve, Alain Chourot habitait Brossard. « Nos promenades dans le parc à Saint-Bruno et le charme de la ville au cours de cette période nous ont convaincus de venir nous établir ici, où nous sommes maintenant d’heureux citoyens », explique au journal l’artiste peintre. Il se dit heureux d’exposer dans sa municipalité.

Le titre de son exposition, Regards intérieurs, est synonyme de sa vision intérieure. « Mon objectif, avec cette exposition, est de faire partager ma passion pour l’art et de faire découvrir l’expression de mon regard intérieur. »

La création picturale dans toutes ses manifestations exerce sur l’artiste peintre de Saint-Bruno-de-Montarville Chouro une réelle fascination. Celle-ci est la source de son inspiration et le pousse à l’exprimer sur le canevas. « Cette quête n’est jamais terminée, dira Chouro pour expliquer sa démarche artistique. Figurative ou abstraite, mon œuvre est le “reflet” de mon émotion et de ma vision intérieures que je souhaite partager avec mes semblables. Plus elle remplit cette condition, plus elle accède au rang d’une œuvre d’art. »

« J’y ai découvert des paysages magnifiques et inspirants qui ont été une raison de plus de mon amour pour la nature. » -Chouro

D’après Chouro, dont le véritable nom est Alain Chourot, la « main du peintre ne se lance pas au hasard, mais répond à un élan de l’âme dans un cadre qui sert de support à ses émotions ».

Né d’un père français et d’une mère québécoise, Alain Chourot a vécu sa jeunesse en France. Et c’est durant cette époque qu’il éprouve rapidement un vif intérêt pour les arts et la musique. Musique qu’il joue encore aujourd’hui, en tant que pianiste. « Ça reste toujours pour moi une source d’inspiration », explique-t-il.

À 18 ans, il traverse l’océan Atlantique avec sa mère pour vivre au Québec à Bic-sur-Mer, le village natal maternel. « J’y ai découvert des paysages magnifiques et inspirants qui ont été une raison de plus de mon amour pour la nature », raconte celui qui est membre depuis 2011 de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS).

Pendant ses études universitaires, durant ses années de travail et même plus tard, en tant qu’enseignant, M. Chourot commence à expérimenter la peinture.

Grâce à l’apprentissage apporté par ses maîtres, le Montarvillois touche au dessin, au pastel, à l’acrylique et à l’huile. « Plus tard, ma rencontre avec le peintre Arseno, avec lequel j’ai appris la composition picturale pendant un an, a marqué un tournant décisif dans mon cheminement. »

Durant cinq ans, Chouro travaille à l’Académie arts et beaux-arts, à Varennes. Après cette formation, il découvre l’art contemporain avec Tania Lebedeff (2011 à 2012) et participe aux ateliers de René Milone, en 2011, et de l’artiste multidisciplinaire de Saint-Bruno-de-Montarville MALO (France Malo), en 2012.

Mentionnons que 25 % des ventes de l’artiste seront directement remises à la Fondation Opération Enfant Soleil.

Les locaux de Re/Max Actif Saint-Bruno sont situés au 1592, rue Montarville. L’entrée est gratuite en tout temps, du lundi au jeudi de 9 à 20 h, le vendredi de 9 à 18 h, les samedi et dimanche, de 10 à 16 h.

QUESTION AUX LECTEURS :

Croyez-vous qu’il y a assez d’endroits différents sur le territoire de Saint-Bruno-de-Montarville pour que les artistes peintres exposent leurs œuvres?