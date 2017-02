Bientôt le 7e employeur de la Rive-Sud

Crédit photo : courtoisie

Vous l’ignorez peut-être, mais sachez que les propriétaires des supermarchés IGA Lambert de la Rive-Sud, qui possèdent entre autre les magasins de Saint-Bruno et de Saint-Basile-le-Grand se classent parmi les plus gros employeurs de la Rive-Sud.

Au chapitre du nombre d’employés, Marché Lambert et Frères, se hisse actuellement au 8e rang des 100 plus importants employeurs de la région avec 1 200 employés. Seules des grandes entreprises comme Pratt & Whithny Canada (4 800), Groupe Robert (3 300), Olymel (2 400), Loblaws (2 100), Industries Spectra Premium (1 500), BMR(1 500), la Fédération des Caisses Desjardins (1 400) et Entrepôts Costco (1 300), embauchent plus de travailleurs. Même qu’avant la fin de l’année, avec l’ouverture d’un nouveau supermarché IGA à Carignan, qui devrait permettre l’embauche de 170 employés supplémentaires, la chaîne d’alimentation se retrouvera au 7e rang des plus gros employeurs de la Rive-Sud, devançant même la multinationale Entrepôts Costco!

« On n’avait pas le choix d’investir. On l’a fait parce qu’on croit au marché de Saint-Bruno. » – Luc Lambert

Des projets

L’appétit des frères Luc, Ivan et Bruno Lambert ne semble pas vouloir s’estomper. Avec 5 supermarchés IGA Extra ( Saint-Bruno, Saint-Basile-le-Grand, Chambly, Bromont et Delson), deux dépanneurs Voisin (Saint-Bruno et Saint-Basile-le-Grand) et un IGA Express (Saint-Bruno) , voilà que la famille Lambert investit plusieurs millions dans la construction d’un nouveau supermarchés à Carignan qui ouvrira en septembre prochain. « Les travaux vont commencer ce mois-ci », nous confirme Luc Lambert, un des copropriétaires. De plus, d’importants travaux (12 M$), qui devraient se terminer à la fin de l’été, sont en cours au supermarché de Saint-Bruno. « On n’avait pas le choix d’investir. On l’a fait parce qu’on croit au marché de Saint-Bruno », dit Luc Lambert.

Saint-Basile-le-Grand

Un autre important projet est dans la mire de la chaîne de supermarché. L’entreprise des frères Lambert, dont l’ancêtre, Aimé Lambert, a fondé son premier magasin général en 1873, à Saint-Basile-le-Grand, caresse maintenant l’idée d’agrandir le supermarché du boulevard du Millénaire. « Officiellement, la décision n’est pas encore prise », nous confie Luc Lambert. « Le magasin a 16 ans. On étudie la possibilité de le rénover ou de l’agrandir. »