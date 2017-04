Appel aux coureurs et aux bénévoles

Défi Familles en forme

Le 9e Défi Familles en forme se déroulera le dimanche 28 mai dans les rues de Saint-Basile-le-Grand. La période des inscriptions est actuellement en cours, pour les parcours de courses à pied de 1, 2, 5 et 10 km.

Selon l’humeur de dame Nature, ce Défi Familles en forme pourrait attirer quelque 1 500 participants, dont plus de 600 coureurs uniquement pour le trajet de 1 km. « Chaque fois, c’est au-delà de mes espérances. Je suis très fière de ce que j’ai mis sur pied », mentionne en entrevue l’organisatrice du Défi Familles en forme, la Grandbasiloise Danielle Arsenault, une femme qui n’aime pas se lancer des fleurs. « C’est contre-nature pour moi, mais c’est avec beaucoup de fierté que je parle du Défi Familles en forme. »

Nouveautés

Parmi les nouveautés entourant l’événement cette année, notons la puce électronique jetable qui sera maintenant intégrée aux dossards plutôt qu’accrochée aux souliers des coureurs. Il y a un coût à cette nouvelle méthode, c’est la raison pour laquelle chacun doit débourser 5 $ (7 $ la journée du 28 mai) pour l’inscription, mais ça vient aussi alléger la gestion des participants au fil d’arrivée, puisque les bénévoles devaient défaire ces puces. L’autre nouveauté est le site Internet du Défi Familles en forme, qui a été remis au goût du jour. « Ce sont des étudiantes du cégep Édouard-Montpetit qui avaient gratuitement fabriqué mon site. Il a fait le travail pendant neuf ans, mais il fallait offrir une plateforme plus moderne et conviviale », ajoute Mme Arsenault, qui se dit aussi très heureuse de la nouvelle plateforme d’inscriptions, gérée par une entreprise québécoise. Enfin, d’autres commanditaires se sont joints à l’aventure du Défi, alors que tous les autres sont de retour. « Je ne les remercierai jamais assez de leur fidélité et leur soutien. C’est encourageant de voir que la communauté d’affaires, la Ville de Saint-Basile, les participants, les bénévoles, tous se donnent la main pour un projet commun. »

Bénévoles

Parlant de bénévoles, Danielle Arsenault admet qu’elle n’en a jamais assez. Après neuf ans à la tête de cette activité de courses à pied, la maman est heureuse de dire que ses enfants, et ceux des membres de son comité organisateur, ont grandi et qu’ils s’impliquent en tant que bénévoles sur le terrain. La trentaine d’adolescents s’occupent notamment à l’aire de ravitaillement. « C’est valorisant pour eux. » Mais pour assurer le succès de son rendez-vous annuel, Mme Arsenault se doit de compter sur des adultes qui seront chargés de la sécurité et de la signalisation des rues barrées. Au total, elle demande quatre heures de bénévolat afin de promouvoir l’activité physique. « Je n’ai jamais assez de bénévoles. Plus je vais en avoir, mieux ce sera pour la sécurité. Il y a toujours un ou deux automobilistes qui se montrent plus récalcitrants avec les routes barrées. Ça prend des adultes pour leur tenir tête. »

« Le but, c’est d’inciter tout le monde aux sports : soccer, tennis, hockey, peu importe l’activité. C’est ça, le message du Défi. » -Danielle Arsenault

De moins en moins en forme

C’est ce qu’un article de La Presse révélait le 31 mars (Santé des jeunes: « On s’en va vers une catastrophe »). Au départ, le seul objectif que cette mère de famille souhaitait accomplir avec son événement était d’avoir du plaisir à le coordonner et de permettre aux familles de courir, de promouvoir une activité dans laquelle les jeunes pourraient se dépasser, mais aussi développer leur confiance et leur estime de soi. Les statistiques révélées dans La Presse sont alarmantes pour Danielle Arsenault. « Prendre part à l’une des courses du Défi Familles en forme, ce n’est pas long, mais l’idée est d’offrir une expérience d’activité physique qui pourrait, éventuellement, semer une graine pour que nos enfants jouent au baseball, au soccer, au basketball. Rien n’empêche, en pleine semaine, d’aller courir en famille », explique la journaliste au 985fm.ca et 985sports.ca.

À la fin des courses, des prix de participation et des cadeaux de tirage sont remis aux participants. Avec l’argent des inscriptions, Danielle Arsenault achète cordes à danser, ballons, raquettes… pour les tirages. « Le but, c’est d’inciter tout le monde aux sports : soccer, tennis, hockey, peu importe l’activité. C’est ça, le message du Défi. »

Ce rendez-vous annuel fait non seulement la promotion de l’activité physique, mais également de la famille, et s’adresse à tous, aux enfants comme aux parents, et aussi aux… grands-parents! Il s’agit, comme son organisatrice l’indique, d’un événement intergénérationnel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il se déroule normalement durant la Semaine québécoise des familles. Cette année, par contre, en raison d’un problème hors de son contrôle, Danielle Arsenault a été obligée de repousser le Défi Familles en forme deux semaines plus tard. « Nous aurons peut-être plus de chances du côté de la météo », admet-elle. Quant aux coureurs, elle a déjà vu des gens de plus de 70 ans franchir la ligne d’arrivée! Les grands-parents donnent l’exemple à leurs petits-enfants, même à leurs enfants!

L’argent amassé grâce aux inscriptions est redonné à des organismes œuvrant auprès des jeunes dans la région. Depuis deux ans, ce sont la maison des jeunes La Butte, le Corps de cadets 2831 Mont-Bruno ainsi que Club de soccer FC Mont-Bruno qui se voient remettre des dons.

Le début des courses se tiendra près du Centre communautaire Lise-B.-Boisvert (103, avenue de Montpellier); les départs du 10 et du 5 km s’effectuent à 8 h 30, celui du parcours de 2 km s’amorce à 10 h, la première course de 1 km (environ 300 coureurs) commence à 10 h 45, la suivante (environ 300 coureurs) à 11 h 10. Vous devez arriver au moins 60 minutes avant le départ de votre course. Pour les coureurs du 1 km, vous devez être sur place 1 heure avant le 1 départ. L’activité se déroule beau temps, mauvais temps. Plus de détails et inscriptions sur le site Internet