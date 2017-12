Une année record pour la Féérie

Crédit photo : Robert Laflamme

La Féérie au lac du Village a été un succès, une fois de plus, à Saint-Bruno la fin de semaine dernière. Il s’agit d’une année record sur plusieurs points, pour le bonheur de tous.

Selon la Ville, plus de 12 000 visiteurs ont participé à la Féérie, battant ainsi un record de participation, et le maire Martin Murray affirme qu’il y a eu plus de 80 exposants, un nombre encore jamais atteint jusqu’ici.

Sur le site, que ce soit à l’extérieur ou dans le chapiteau chauffé, il y avait plus d’une trentaine de maisonnettes abritant une cinquantaine de producteurs alimentaires et près d’une trentaine d’artisans. Les citoyens ont pu découvrir et acheter une variété de produits tels que des boissons alcoolisées, des produits alimentaires, des bijoux, des soins pour le corps, etc. En plus de la portion marché, de nombreuses activités se déroulaient, comme la décoration de biscuits de pain d’épices, les glissades, des spectacles et des expositions pour petits et grands. Les plus jeunes ont également eu la chance de rencontrer le père Noël.

Les exposants étaient très heureux de participer à cet événement, qui a attiré beaucoup de gens. « La Féérie, c’est comme un minivillage où les gens viennent nous rencontrer, on leur fait connaître nos produits et on aime prendre le temps de parler, c’est comme si le temps s’arrêtait un peu », raconte une exposante de produits d’érable.

Vers 15 h, le maire a clos les festivités en exprimant ses vœux pour le temps des Fêtes.

« L’année prochaine, on va encore ajouter des éléments et ça va devenir un lieu et un événement qui va perdurer dans le temps. » – Martin Murray

Une fête remplie de signification

Pour le maire, Noël est une fête très importante et la Féérie au lac du Village portait la même importance à ses yeux. « Pour moi, la période des Fêtes, c’est une période joyeuse et festive. Le marché de Noël, c’est un lieu de communion, où les gens sont contents de venir à la rencontre de la communauté », illustre Martin Murray.

Le maire souhaitait également que la collectivité appuie les producteurs locaux tout en se rassemblant. « C’est l’endroit parfait pour faire des cadeaux avec des produits locaux, fait-il remarquer. Pour moi, c’est joindre l’utile à l’agréable, soit reconnaître la part de nos producteurs et de nos artisans et faire plaisir à nos proches. »

Collaboration entre les villes

Le marché ne fait pas seulement la promotion des exposants, mais aussi de la collaboration entre les villes. Cette année, les villes de Saint-Bruno et Saint-Basile-le-Grand se sont partagé des maisonnettes pour leurs marchés respectifs. La Ville de Boucherville a aussi prêté des panneaux à Saint-Bruno. « La collaboration entre les villes, je trouve ça plaisant, c’est bien qu’on puisse s’échanger des services ou des outils. On va migrer de plus en plus vers ce modèle-là », d’annoncer Martin Murray.

Déjà des projets pour la 5e édition

Quand la Ville a lancé la première Féérie au lac du Village il y a quatre ans, elle savait déjà que ça allait devenir un événement d’envergure. « L’objectif qu’on avait aussi à travers cette Féérie, c’était que dans un délai de cinq ans, on voulait l’amener dans les ligues majeures, explique le maire. L’année prochaine, on va encore ajouter des éléments et ça va devenir un lieu et un événement qui va perdurer dans le temps. »

Sur les lieux, le maire avait même songé à la possibilité d’allonger la durée du marché, de passer de deux jours et demi à environ 10 jours, mais il ne s’agirait que d’une idée lancée tout bonnement.