Alexandre Grisé joueur-étudiant de décembre

Le joueur de hockey Alexandre Grisé a été nommé joueur-étudiant du mois de décembre pour l’organisation de l’Océanic de Rimouski.

Les résultats ont été dévoilés par les conseillers pédagogiques de chaque formation il y a quelques jours et le Montarvillois Alexandre Grisé s’est vu décerner le titre de joueur-étudiant de décembre 2016.

Alexandre Grisé a rejoint l’Océanic il y a un peu plus d’un an maintenant à la suite d’une transaction entre Rimouski et les Foreurs de Val-d’Or, le club qui avait montré son intérêt pour le joueur de centre de 5’07” en 2015.

En 46 rencontres en 2016-2017, l’attaquant montre une fiche de 7 buts, 11 aides pour 18 points.

Avec une récolte de 42 points, l’Océanic se retrouve cinquième de la division Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec 19 gains, 24 revers et 4 défaites en prolongation.

Les Versants : Qu’est-ce que ça représente pour toi d’être nommé joueur-étudiant?

Alexandre Grisé : « Je suis très honoré d’être le joueur-étudiant du mois chez l’Océanic! Dans l’équipe, nous avons beaucoup de très bons étudiants, donc de recevoir cet honneur démontre que je peux combiner le hockey et les études! »

Les Versants : Pourquoi as-tu reçu ce titre précisément?

A.G. : « J’ai remporté ce titre à cause de mes notes obtenues lors de la dernière session au Cégep de Rimouski, et aussi pour les efforts que j’ai mis pour décrocher ces résultats. »

Les Versants : Qu’est-ce que ça peut apporter à ta carrière un honneur de la sorte?

A.G. : « Ce titre peut m’apporter la confiance dont j’ai besoin pour me rappeler que je suis capable de jouer au hockey tout en poursuivant mes études! »

Les Versants : Comment, justement, se déroulent tes études actuellement?

A.G. : « Mes études en sciences de la nature au Cégep de Rimouski se déroulent bien en ce moment! »

Les Versants : Et comment va ta saison avec l’Océanic?

A.G. : « Ma saison va bien! Je joue avec constance et j’ai pris de l’assurance. Donc, plus je joue de matchs, plus la saison avance, meilleure est ma confiance! »

Les Versants : Es-tu satisfait de tes statistiques?

A.G. : « En ce moment, je ne regarde pas vraiment mes statistiques parce que je me concentre davantage sur mon jeu. C’est ce qui va m’amener à avoir de la constance et à accumuler des points. »

Les Versants : Comment entrevois-tu la fin de la saison chez l’Océanic de Rimouski?

A.G. : « J’entrevois la fin de saison avec de bonnes attentes réalisables! Je veux que mon jeu reste constant et je souhaite aider l’organisation à gagner! »

Le projet de joueur-étudiant est une initiative de la LHJMQ et des organisations. Il a pour but de valoriser les jeunes athlètes qui travaillent de façon assidue à leur développement scolaire. Ceux-ci sont sélectionnés pour leur implication à l’école, leurs résultats scolaires, leur conciliation hockey-études, leur comportement au sein de leur formation ainsi que leurs performances sur la glace.